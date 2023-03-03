英「帳篷男孩」結束慈善露營生涯 3年籌逾657萬善款

英國現年13歲的男童伍爾西（Max Woosey）為臨終關懷機構籌款，已露營長達3年。伍爾西近日終止活動回到室內居住，並成功籌得逾70萬英鎊（約657.1萬港元）。伍爾西去年曾感染新冠，稱患病經歷令他幾乎結束露營。

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伍爾西因長達數年的露營籌款行動，令他獲得「帳篷男孩」（Boy in the Tent）的稱號。他接受《衛報》訪問指自己喜歡露營，日後會想念經歷。他認為首年經歷非常不錯，惟第二年變得更困難，但強調經歷非常有意義。

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伍爾西透露，雖然強風及降雨均是難關，但熱浪才是最大敵人。他去年夏天熱浪期間曾感染新冠，坦言經歷非常可怕，熱浪令帳篷變成溫室，感覺猶如沸騰一般。他指當時幾乎結束露營生涯，母親其時讓自己選擇，回到室內或呆在室外，他最終選擇繼續露營。

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伍爾西指，雖然去年曾向母親承諾，必要時會回到家中睡覺。但在一次家庭旅行中，他亦只是在室內休息兩晚，就選擇回在露台上。對於回到室內，他認為頭幾晚會感覺非常奇怪，但認同是時候結束，必須克服感覺。

伍爾西於2020年3月時開始露營，目的是為臨終關懷機構North Devon籌集資金，令鄰居Rick Abbott得以在家接受晚期癌症治療。伍爾西曾形容對方喜愛戶外運動，並將帳篷贈給自己，但可惜對方在疫情前已因癌症離世。

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責任編輯：李俊儀