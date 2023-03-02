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【三八婦女節】Pinkoi 2023女子購物日　精選逾3萬件台灣化粧保養品　消費滿$380即減$30

理財智慧 19:10 2023/03/02

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三八婦女節將至，設計購物網站 Pinkoi.com 由即日起至3月14日推出「Pinkoi 2023 女子購物日」，為各位女生精選逾3萬件女生好物，從美妝保養神器、療癒香水香薰到春日穿搭一應俱全。

即日起至3月14日多個 Pinkoi 精選品牌單館購物滿350元即享港澳免運；使用 Pinkoi APP 下單於即日起至3月6日，輸入優惠碼「@women35」全站消費滿 450元即減35元（只限 700 個名額，先到先得，每帳號限用一次）。

另於3月11日至3月14日，輸入優惠碼「@pretty30」全站消費滿380元即減30元（只限 500 個名額，先到先得，每帳號限用一次）。

即睇各大精選美粧、保養品推介：

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撰文 : 陳楚琨

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