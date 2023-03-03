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【業績｜Bilibili】嗶哩嗶哩高開一成　上季收入增長6%稍遜預期　料今年收入增約一成

股市 09:23 2023/03/03

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【業績｜Bilibili】嗶哩嗶哩上季收入增長6%稍遜預期、美股盤前跌6%　料今年收入增約一成

「b站」嗶哩嗶哩 （09626） （美：BILI）公布，去年第4季營業額按年增6%至61.42億元（人民幣，下同），季度列帳淨虧損按年收窄29%至14.9億元，經調整淨虧損按年收窄21%至13億元，相當於每股經調整淨虧損3.31元，2021年同期為4.22元。

嗶哩嗶哩高開一成，報168.5元。

b站第四季營收未及市場預期的61.68億元，但每股經調整淨虧損金額較預期的3.34元輕微。

b站上季遊戲、廣收入減  每月付費用戶按年增15%

嗶哩嗶哩上季於遊戲和廣告業務，分部收入錄得按年下跌。當中，移動遊戲收入為11億元，按年跌12%，公司解釋受累於季内缺少新推出遊戲所致；廣告收入按年跌6.3%至15億元。增值服務按年增24%至23億元，主要因爲增值服務的付費用戶數量均有增加所致；電商及其他收入為11億元，按年升13%，因電競版權轉授權收入增加所致。

於去年第4季，嗶哩嗶哩日均活躍用戶達9280萬，按年增加29%；月均活躍用戶達3.26億，按年增20%；平均每月付費用戶為2810萬，按年增加15%。

b站全年收入增13%　料今年收入增一成

若以全年計，嗶哩嗶哩去年收入按年增13%至219億元，列帳淨虧損擴大10%至74.97億元，經調整淨虧損按年增22%至67億元。

嗶哩嗶哩首席財務官樊欣表示，未來將保持嚴格的成本控制措施，同時繼續改善利潤率並進一步收窄虧損。

公司預期，今年淨營業額預計達240億至260億元，相當於按年增長9.6%至18.7%。

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記者：伍鍵文

美股 港股 業績公布 嗶哩嗶哩—SW（09626）
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