【支付系統】WeChat Pay HK註冊用戶超過500萬 通關後交易筆數較去年同期升7倍

隨著政府於日前最新《財政預算案》中正式公佈計劃派發新一輪消費券，相信將進一步透過消費券刺激市民消費意欲，以及推動本地電子支付在香港更普及的應用，騰訊旗下WeChat Pay HK作為營運商發放消費券，騰訊金融科技副總裁洪丹毅預料，今年市民普遍使用消費券於日常消費。目前WeChat Pay HK註冊用戶超過500萬，覆蓋超過15萬間香港本地商戶，他相信在消費券效應過後，不少人都會繼續使用WeChat Pay HK消費。

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洪丹毅透露，自2月6日全面通關以來，港人到內地、澳門和日本進行消費的線下跨境交易使用者人數及交易筆數，相比通關前同期（12月6日至12月28日）分別增長12倍和7倍。而港人於內地線下使用WeChat Pay HK的使用者人數和交易筆數，相比通關前同期分別激增16倍和10倍。針對用戶習慣方面，洪丹毅亦表示市民的消費在過去兩年亦有不同。2021年市民以大額消費居多，如購買手機、家電等，而去年以日常支出及繳費為主。

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WeChat Pay HK目前已經開拓物業管理、電訊繳費、交通、外賣等多個使用場景，如：港鐵二維碼付費乘車服務。運輸署智能咪表亦已於2021年上線。而在今年2月，WeChat Pay HK亦已拓展與四家電訊商1O1O、csl、Club Sim及i-Cable開通繳費服務。洪丹毅透露在年內或將上線巴士付費業務，稱目標是希望WeChat Pay HK可以覆蓋港人99%的日常生活場景。

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撰文：鄭日棱