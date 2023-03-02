▲ 【業績│REIT】置富末期分派增加6.2%至21.1仙、股息率6.47厘 難料今年續租租金能否回復正數

置富產業信託 （00778） 去年可供分派予基金單位持有人收益按年跌10.6%至8.77億元，末期每基金單位分派增加6.2%至21.1仙，但全年分派仍按年減少1.5%至44.15仙，派息比率回復至100%。置富以周四（2日）收市價6.82元計，現價股息率約6.47厘。

置富旗下物業去年出租率93.9%，續租率維持78%，整體續租租金的減幅於去年大致呈收窄之勢。置富行政總裁趙宇表示，今年約有33%面積租戶需續租，集團去年下半年已取消租金寬免，雖然整體續租租金調整率仍為負數，但跌幅已收窄至低單位數，而且民生相關的租戶租金有上升趨勢，基於個別行業復甦並不一致，難料今年續租租金能否回復正數。

看好零售市道表現

對於零售市道前景，趙宇認為，未來零售市道仍須視乎經濟復甦速度，但隨邊境開放及消費券即將推出，看好零售市道表現，旗下物業去年人流按年增17%，按月均有增長。

財政預算案再派5000元電子消費券，趙宇指，過去兩年消費券推出時，置富均提供額外獎賞、換領及現金賞，均受市民歡迎，而且有助商戶生意額，預計今年新一期消費券推出時，配合集團的優惠，將繼續利好商戶。

未來兩年內未有再融資及供股需要

截至去年底，置富負債比率23.9%。趙宇表示，現時財務狀況穩健，負債比率屬健康水平，未來兩年內未有再融資及供股需要，目前仍有200億元彈藥可供潛在併購，看準內地一線城市物業項目，但因現時息口仍高企，併購時會較審慎，並謹慎作財務管理。

資產增值方面，置富嘉湖項目投資額約3億元，預計明年下半年完成翻新後租金將提升，而紅磡置富都會的資產增值項目將於今年下半年展開，料未來2年至3年投資約2億元。趙宇預期，隨屯馬綫及東鐵綫過海段開通、演唱會恢復及通關，將帶動紅磡置富都會人流及生意額。

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記者：宋佩恩