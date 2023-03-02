【歐洲經濟】歐元區2月CPI按年升幅回落至8.5%　但仍超市場預期　

歐洲央行本月中舉行議息會議前，歐元區公布最新一份通脹數據，2月份CPI按年升8.5%，雖然較1月8.6%有所回落，但遠較市場預期8.3%為高，期內核心CPI按年升5.6%，亦遠高於預期及前值5.3%。歐元區3月加息0.5厘的機率高唱入雲，現時市場對5月再加息0.5厘的機率亦逐漸上升。

歐元滙價在數據公布後繼續轉弱，歐元兌美元跌0.4%，暫報106.24。

拉加德指需要繼續加息

歐元區亦公布1月份就業數據，期內失業率微升至6.7%，較1月及市場預期的6.6%為高，在失業率高及通脹未見回落的負面因素夾擊下，預期當地經濟增長將繼續放緩甚至出現衰退。

歐洲央行行長拉加德表示，除了本月計畫再加息50個基點外，之後可能需要繼續加息。她認為3月份加息既有必要也有可能，決策者會盡全力讓通脹回落到2%，目前仍是這一目標水平的約4倍。她未有對終端利率進行猜測。利率期貨預期，利率峰值現時已上升至3.9厘以上。

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編輯：葉志偉