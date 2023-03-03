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【震撼媽媽谷】尿片套票之亂 下集 趁平溝貨係咪精明之道？

理財智慧 14:13 2023/03/03

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尿片之亂引起不少媽媽谷討論，事件亦令部分媽媽震怒，這裡亦不再詳談事件的細節。反之，從事件中，各位媽媽又有沒有學習到一些理財之道呢? 育兒的支出實在太多，能夠找到一間有平價尿片而且送貨上門的網店，當然令不少媽媽們心動，買下一套一又一套的套票，不過日圓價格變動，有時高位入貨，遇到有平時，當然會趁平溝貨，這都是人之常情。但今次的事件中，不少媽媽都了解套票的消費陷阱。在這次事情件中，媽媽們又可以學習甚麼? 除了不滿的情緒外，在購買寶寶用品及物品時媽媽們又如何衝量其風險呢?

買套票要分階段入貨

套票的價錢會較平時的價格為平，然而套票會鎖你一大筆資金，加上不少商店為了吸引新客，不時會再推出優惠，特別是這類與外匯掛鉤的類別，若一早在80元入貨的媽媽，在套票60元便會覺得之前買得太貴，因而有了「溝貨」的思維，最終買了超過預算的套票。以今次為例有不少媽媽在80元時已購入100張套票，花費近8000元，其後套票再洞偵至60元，媽媽再「溝貨」，再買入50張，共3000元，前後加起來約11,000元，共150張套票，即150包取尿川，未計及補差價的價錢。

最終家中的小Baby又是否用得完呢?若小Baby2歲多已戒片時，這些套票便成為廢紙。這情況下，套票不但沒有為你節省金錢，反而浪費了金錢。

買套票存在店舖關閉的風險

買套票另一個風險是若店舖關閉或突然出現資金鏈斷裂，所有套票無法換產品。

不少人表示，

「平又平唔得多，但錢又比哂，若店舖突然關閉，如何是好?」

雖然，這次不是涉及店舖關閉，但若公司因事件而被一眾媽媽一致退致資金鏈斷裂，門店關閉，消費者將承受損失。買了100張套票，只用了50張，仍有50張未用，亦即慳到的錢都等於無慳到。

總結今次事件，不論買任何物品，適可而止，不要因為貪平而大量入貨，囤貨太多亦有一定的風險。

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責任編輯：陳玉蓮

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