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【港股實名制】證監會提醒3月20日推「港股實名制」　未登記投資者「許沽不許買」

股市 18:11 2023/03/02

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【港股實名制】證監會提醒3月20日推「港股實名制」　未登記投資者「許沽不許買」

俗稱「港股實名制」的投資者識別碼制度將於3月20日實施，證監會再次提醒投資者應盡快回覆中介人有關同意轉交客戶身分訊息的要求，否則在識別碼制度實施後，未提供所需同意的個人投資者，只可在聯交所出售現時持有的證券，無法買入證券。

證監會指，根據香港私隱法例，中介人須向個人客戶取得明示同意，以便向證監會及聯交所提交相關的客戶身分訊息。有關訊息會以加密方式儲存在數據資料庫內，而只有證監會及聯交所的獲授權人員方可查取。中介人普遍已就取得上述同意及更新客戶身分訊息，向客戶提出了要求。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，推出投資者識別碼制度符合國際做法，而各監管機構將能夠實時掌握證券買賣指令的投資者身分訊息，大大增強市場監察能力，促進市場廉潔穩健，並提升投資者信心。

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編輯：麥德銘

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