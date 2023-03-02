【零售業】港1月份零售總銷貨值按年升7%　高於市場預期

政府統計處今日（2日）發表最新零售銷貨額臨時估計為362億元，較去年同期上升7.0%，比市場預期升4.5%較好。

在今年1月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.2%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為30億元，較去年同期下跌4.2%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，2023年1月與2022年1月比較，其他未分類消費品的銷貨價值上升6.0%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升23.1%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升13.4%）；服裝（上升14.4%）；百貨公司貨品（上升3.9%）；藥物及化妝品（上升15.3%）；汽車及汽車零件（上升1.3%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升16.0%）；中藥（上升38.5%）；書報、文具及禮品（上升20.3%）；以及眼鏡店（上升13.8%）。

【業績前瞻】時富：聯通去年料賺169億人幣增17% 0.28倍PB估值便宜 評級買入【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

另一方面，2023年1月與2022年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌7.2%。其次為食品、酒類飲品及煙草（銷貨價值下跌1.0%）；燃料（下跌0.1%）；以及傢具及固定裝置（下跌21.3%）

政府表示，隨着消費氣氛改善，零售業總銷貨價值在一月進一步按年上升。今年農曆新年來臨得早亦應有幫助。不少類別零售商的業務都見改善，部分錄得雙位數升幅。

展望未來，發言人指出經濟活動繼續復常及訪港旅客數目進一步回升將惠及零售業。勞工市場情況改善亦將提供支持。

同場加映：【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機