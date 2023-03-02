▲ 【電子消費券】WeChat Pay HK料今輪消費券優惠力度與去年相若 通關後跨境支付筆數升7倍

財政司司長陳茂波在財政預算案宣布，今年將派發5000元消費券，本港電子錢包WeChat Pay HK母公司騰訊 （00700） 金融科技副總裁洪丹毅表示，消費券有助提振消費信心，帶動經濟復甦，透露今年WeChat Pay HK消費券優惠力度將與去年持平，並會夥拍更多銀行，推出綁定銀行卡至WeChat Pay HK的額外消費優惠。

洪丹毅表示，過去兩年用戶消費券使用習慣有所不同，2021年集中手機、電器、化妝品等大宗交易，2022年則主要集中超市、便利店給餐廳等消費，預計今年消費習慣與去年相若。

WeChat Pay HK註冊用戶逾500萬 用戶量有上升空間

洪丹毅提到，不擔心今年消費券金額下降會影響活躍用戶人數，去年用戶花光消費券後，仍然繼續使用WeChat Pay HK消費。他透露，截至2月，WeChat Pay HK註冊用戶超過500萬，覆蓋超過15萬間香港本地商戶，他認為，香港用戶數目仍有上升空間，與增加商戶數目是相輔相成。

洪丹毅透露，今年WeChat Pay HK將進軍巴士車費支付，同時完善生活繳費支付場景，目標日後覆蓋本港99%網上生活繳費服務。

WeChat Pay HK今年另一發展重心在於拓展跨境支付，洪丹毅表示，香港與內地完全通關後，2月6日至28日期間，使用跨境支付的WeChat Pay HK用戶數目上升12倍，交易筆數上升七倍，用戶主要到內地、澳門及日本消費，當中以內地尤其受歡迎，WeChat Pat HK內地跨境消費用戶數目上升16倍；交易筆數升10倍。

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記者：李哲毅