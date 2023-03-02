▲ 【香港經濟】Klook：宣布撤口罩令即日港人預訂本地活動按日增加75% 海外用戶預訂量亦大增逾3.7倍

香港於2月28日宣布，3月1日正式解除口罩令。根據Klook內部數據所得，政策宣布後首日，港人預訂本地活動的數目錄得75%增長，而本地玩食住行的資訊搜尋則分別以餐飲美食、Staycation及酒店住宿，以及景點及娛樂活動名列首三位。

隨口罩令撤銷，海外用戶對本港活動的預訂數量亦明顯增加，按年亦增長378%，按日亦增加80%，當中以交通及景點玩樂門票為主。交通方面，最受旅客歡迎的分別是機場快線門票及機場接送服務，而景點則以香港迪士尼樂園及M+博物館最受歡迎。

內地用戶最愛迪士尼門票、演唱會連住宿套票

2月訪港旅客的預訂數量中，首三位分別為內地、菲律賓及新加坡。內地用戶預訂活動中，除香港迪士尼樂園門票外，最受歡迎的活動為演唱會連住宿體驗套票。Klook指，未來將增設更多跨產業的套票預訂，希望為客人的旅程帶來更多元化及獨特的體驗。

Klook認為，隨所有社交距離措施正式結束，海外各地全面開關，相信將有助帶動更多旅客訪港，加上4月將派發新一輪消費券，預料將進一步刺激本地消費。

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編輯：陳韻妍