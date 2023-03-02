【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】舒適天氣配合較平坦跑道 大阪馬拉松齊跑出好成績

日本馬拉松一個接一個，繼2月19日京都馬拉松後，接著就是2月26日的大阪馬，之後就到3月5日的東京馬，一個比一個更大規模。小弟有幸報了京都及大阪馬，上星期分享京都馬後，再在這裡分享大阪馬的經過。

大阪馬拉松要求健康申報遠較京都馬嚴，包括要求參加者透過指定手機app在兩星期前申報打三針的證明，再在一星期前申報連續幾日的體溫，甚至比賽後數天亦要申報（當然應該不少跑手都不會理了）。但有關app的申報手續也頗為繁複，大會也特別照顧不懂得使用的參賽者，在現場透過紙本證明及手寫申報亦可以，更加方便。

▲ 大阪馬會場提供紙本申報健康情況。

▲ 排隊等候大會檢視個人健康申報。

▲ 選手拿取號碼布後要即時帶上手帶，比賽當天沒手帶就不能參賽。

取號碼布的地點在INTEX大阪，在一個相當偏遠的位置，在大阪熱門酒店附近的鐵路站坐車去也要至少半小時，下車後還要行15分鐘，很不方便！然而參賽人數逾29,000人的大阪馬，會場內規模較有16,000人的京都馬更為龐大，完全是兩個層次。先有大會運動品牌特別為今次賽事推出的衣服及跑鞋，較京都馬美得多了，之後還有不少跑步用品及周邊裝備，未添置能量啫喱比賽的跑友在這裡補給也沒有問題，甚至有不少賽道上補給站的特色糕點可以「先買為快」，鐵路迷就當然不會錯過大阪地鐵的扭蛋機及紀念品。

▲ 阪馬新款跑鞋十分吸引。

▲ 多款阪馬跑衫也設計精美。

▲ 阪馬佈景版大排長龍。

▲ 800円就可購入24粒冬甩及有完走護身符，賽前「加碳」一流！

▲ 排隊扭蛋可取得阪鐵精品。

▲ 補充能量啫喱無難度！

▲ 大會展示多年來設計精美的完賽毛巾。

▲ 大會展示每個補給站可吃的食物令人肚餓，還可以即場購買！

比賽當天，由於參賽人數眾多，大會建議跑手分別透過兩個鐵路站進入會場，A-F組別的跑手在大阪城公園入，G-K跑手則在森之宮站前往。今次鐵路出閘沒有擠塞，亦再沒有京都馬當天傾盤大雨情況出現，實在太好了。

▲ 大阪城公園站擠滿跑手，但出閘還算順暢。

▲ 慢步進入比賽場地。

到達大阪城公園，跑手須先通過體溫檢測閘口，體溫高過37.5度不能參賽。之後進入會場的廁所人龍長得相當誇張，吸收京都馬拉松的經驗，只要去到起步點附近的洗手間就不用排長龍，主要是已分流只剩下頭幾個英文字母的跑手，事實果然如此！除一般廁所外，更有專給男跑手使用的尿兜廁格，由於沒有門口較為開揚，未必人人接受到，但為了快些上線亦不能理會太多。

▲ 先要經過體溫驗測站。

▲ 檢測後要帶上彩虹手帶方可參賽。

▲ 洗手間人龍長得相當誇張。

比賽9時15分開始，不少跑手早在6-7時已上線在最前排坐低等候，我在附近慢跑熱身後至8時40分才上線，也排在較後位置，結果B區的我，在大會鳴槍後塞了50秒才正式踏上起點。

▲ 起點附近有食物供應。

▲ 跑手行李寄存處。

▲ Minion也報名參賽！

▲ 跑手一早上線準備。

▲ 小弟只能在較後位置等候。

當天起步溫度大約2-3度左右，天色良好，以跑步而言屬於舒適溫度，有朋友更指起步後有少量飄雪，小弟未有察覺。事實當天跑手西山和彌第一次參加全馬賽事，已打破大阪馬拉松的日本跑手紀錄，時間為2小時6分45秒，「市民跑手」川內優輝亦以2小時7分35秒完成，僅較其個人馬拉松紀錄慢了8秒。

賽道起點在大阪府廳前，途經著名的大阪熱點，如難波、心齋橋、天王寺等，終點返回大阪城公園。與京都馬較多上落不一樣，阪馬頭30公里都接近在較平的道路上進行，所以可以跑得相當舒服，小弟頭半馬不用1小時30分完成，眼看大會Sub 3 配速跑手只在不遠處，相距1分鐘多一點，但跑到接近30公里就要「打大佬」，一個估計長達500米左右的長命斜，令我想起西隧上斜畫面，因頭段一直跑較平的路，突然上斜實在「攞命」，眼看不少跑手在此路段跌速，甚至以行的方式繼續。

最後12公里雖再沒有大斜路上斜的賽道，但不斷上落，加上突然逆風、大風及收太陽的天氣，感覺很冷也很辛苦，小弟在31公里抽筋被迫放慢腳步，但為了BQ（六大馬的波士頓馬拉松參賽資格，小弟年齡組別為3小時10分）亦不甘心放得太慢，繼續頂硬上！到了只剩5公里大概是2小時44分多一點，心想只要5分披，即每公里5分鐘的速度就可以了，但最重要是不要再抽筋，最終保持4分40多一公里的速度頂到最後，成功了！以起點計算的個人實際時間 (Net time) 為3小時8分，太感動！

▲ 終於可以拿完賽毛巾了！

▲ 還有精美獎牌！

小弟經過今次「三連馬」的過程（還有2月12日的渣打香港馬拉松），雖然一隻比一隻快，但感受是若大家想做好成績，實在不建議大家也跟著做，始終跑完馬拉松後需要多些日子休息恢復，才能做出更好時間！賽道、天氣也是相當關鍵的因素，香港馬拉松賽道不易，加上濕熱天氣，要做出好成績有一定難度，不妨先考慮六大馬拉松，海外舒適天氣加上賽道較為平坦，做出更好時間後，信心自然就會大增，要繼續進步就不再是難事了！

▲ 3:08完成賽事，滿意了！

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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