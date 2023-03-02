【港元定存】全城最高港元定存享10.9厘 提供5厘息僅剩11間銀行

▲ 5厘港元定存息陣營驟失台柱。

3月開局首兩天，已多達10間大小行調整港元定期存款息，當中5加5減。先說加息者，包括集友孖招齊發，新推3個月享3.5厘及6個月享3.85厘，起存額100萬元，上限3,000萬元，適合所有客戶的全新資金在分行渠道開立；推廣期至3月8日，額滿即止。再者，又全面提高短中長息0.1厘，目前3個月年息報3.45厘、6個月3.75厘、以及12個月3.85厘，門檻100萬元，上限1,000萬元，適合個人客戶的新舊資金，分行或網上渠道開立。

●10行調息5加5減 PAOB新增1年享3.8厘 交銀香港新推1個月2.8厘

工銀亞洲則提高1年0.15厘至3.8厘；花旗上調半年期0.13厘至3.46厘。而騰訊（00700）及港交所（00388）有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），今天（3月2日）勁加半年0.4厘至3.4厘；建行亞洲向1個月短存埋手，調升0.1厘至3.2厘。

另有兩行推新優惠，平保（02318）牽頭虛銀平安壹賬通（PAOB）取消9個月年息，卻新增1年享3.8厘；交銀香港搶短錢，新推1個月年息2.8厘。而華僑永亨把1年3.8厘的截止期剛延至3月10日。

●大新、信銀國際4厘息下架 11行提供5厘息 全屬3個月或以下短存

反觀減息包括：大新(02356)把4厘息下架，狠削半年及1年0.2厘後至齊報3.8厘；令目前市面上6個月及1年期已驟失4厘息。

信銀國際撤4厘息，1年僅3.9厘；南商調低13個月年息0.28厘至3.8厘；大眾銀行兩連減，其中1年降0.1厘至3.7厘；招商永隆削分行開立3個月及半年0.1厘，半年報2.05厘。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

●Mox Bank 把1個月10厘息截止期 延至3月底

此外，經歷兩個月的劈息浪，目前提供5厘息的銀行仍有11間，因渣打香港（02888）、電訊盈科（00008）、香港電訊（06823）及Trip.com有份的虛擬銀行Mox Bank，把1個月10厘息的截止期，原本由本周二（2月28日）屆滿，剛順延至3月底。新客戶以專屬邀請碼「MOXSAVE」成功開立Mox戶口，並於開立戶口後的首7天內，設定1個月港元定存，即享額外9.7厘年利率；連同0.3厘基本年利率，新客可享合共10厘年利率。以上限5萬元計，1個月可賺息約416元。

而5厘息派對全屬於3個月或以下的短期存款，包括PAOB的3個月定存享6厘年利率；惟須注意，超高息普遍於3月底截止，例如東亞（00023）兩個月有6.8厘等。

可惜，5厘息俱樂部最近驟失冠絕全城超高息的台柱，中銀香港（02388）7天享18厘因額滿而提早下架，該行只餘下相同短存7厘息。

●牌面6大超高息 恒生7天年息10.9厘 留意存款設限 兌換外幣買賣差價

專家提醒，牌面上的高息王，實際賺息並非最多，竅妙在於不少存款設限額；論盡袋息最多的6大超高息︰

＊星展7天年息10厘，以50萬元上限計，速賺972元利息。

＊PAOB3個月年息6厘，上限8.8萬元計，該行指賺息1280元。

＊恒生7天年息10.9厘，分行職員指上限200萬元，賺息約4100元。

＊集友7天年息6厘，500萬元封頂，賺息約5700元。

＊滙豐（HSBC）旗下「交易薈」的股票交易獎勵計劃，1個月年息10厘；若每月交易額高達4000萬元，再做定存的上限為400萬元，可賺盡3.3萬元利息。

＊花旗1個月年息7厘，以2,000萬元為限額，穩袋約11萬元利息，膺賺息王；惟須扣除合資格兌換外幣的買賣差價。

更多【高息定存】文章

【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

相關文章：【加元定存】 花旗料下周加拿大暫停加息 加元存息王最高15厘

【人民幣定存】半年人民幣定存最高2.8厘 低門檻賺盡着數

【港元定存】港元1年定存最高4厘 存百萬賺息4萬

【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息

【澳元定期存款】澳元定存全城最高15厘 花旗料下周二澳洲加息0.25厘

【港元定存】港元定存超高息10厘倒數 速賺416元利息

【美元定存】1年美元定存息最高4.85厘 美資大行罕有搶美元資金

【港元定存】買滙豐收股息Vs定存賺息？ 專家教路點揀最醒

【人幣定存】1年人幣定存息最高2.8厘 大行同期息率有幾多？

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君