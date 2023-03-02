  • 20°C
香港時間 : 2023302日 (週四) 18:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】全城最高港元定存享10.9厘 提供5厘息僅剩11間銀行

17:40 2023/03/02

分享：

分享：

5厘港元定存息陣營驟失台柱。

3月開局首兩天，已多達10間大小行調整港元定期存款息，當中5加5減。先說加息者，包括集友孖招齊發，新推3個月享3.5厘及6個月享3.85厘，起存額100萬元，上限3,000萬元，適合所有客戶的全新資金在分行渠道開立；推廣期至3月8日，額滿即止。再者，又全面提高短中長息0.1厘，目前3個月年息報3.45厘、6個月3.75厘、以及12個月3.85厘，門檻100萬元，上限1,000萬元，適合個人客戶的新舊資金，分行或網上渠道開立。

●10行調息5加5減  PAOB新增1年享3.8厘  交銀香港新推1個月2.8厘

工銀亞洲則提高1年0.15厘至3.8厘；花旗上調半年期0.13厘至3.46厘。而騰訊（00700）及港交所（00388）有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），今天（3月2日）勁加半年0.4厘至3.4厘；建行亞洲向1個月短存埋手，調升0.1厘至3.2厘。

另有兩行推新優惠，平保（02318）牽頭虛銀平安壹賬通（PAOB）取消9個月年息，卻新增1年享3.8厘；交銀香港搶短錢，新推1個月年息2.8厘。而華僑永亨把1年3.8厘的截止期剛延至3月10日。

●大新、信銀國際4厘息下架  11行提供5厘息 全屬3個月或以下短存

反觀減息包括：大新(02356)把4厘息下架，狠削半年及1年0.2厘後至齊報3.8厘；令目前市面上6個月及1年期已驟失4厘息。

信銀國際撤4厘息，1年僅3.9厘；南商調低13個月年息0.28厘至3.8厘；大眾銀行兩連減，其中1年降0.1厘至3.7厘；招商永隆削分行開立3個月及半年0.1厘，半年報2.05厘。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

●Mox Bank 把1個月10厘息截止期 延至3月底

此外，經歷兩個月的劈息浪，目前提供5厘息的銀行仍有11間，因渣打香港（02888）、電訊盈科（00008）、香港電訊（06823）及Trip.com有份的虛擬銀行Mox Bank，把1個月10厘息的截止期，原本由本周二（2月28日）屆滿，剛順延至3月底。新客戶以專屬邀請碼「MOXSAVE」成功開立Mox戶口，並於開立戶口後的首7天內，設定1個月港元定存，即享額外9.7厘年利率；連同0.3厘基本年利率，新客可享合共10厘年利率。以上限5萬元計，1個月可賺息約416元。

而5厘息派對全屬於3個月或以下的短期存款，包括PAOB的3個月定存享6厘年利率；惟須注意，超高息普遍於3月底截止，例如東亞（00023）兩個月有6.8厘等。

可惜，5厘息俱樂部最近驟失冠絕全城超高息的台柱，中銀香港（02388）7天享18厘因額滿而提早下架，該行只餘下相同短存7厘息。

●牌面6大超高息 恒生7天年息10.9厘  留意存款設限 兌換外幣買賣差價

專家提醒，牌面上的高息王，實際賺息並非最多，竅妙在於不少存款設限額；論盡袋息最多的6大超高息︰

＊星展7天年息10厘，以50萬元上限計，速賺972元利息。

＊PAOB3個月年息6厘，上限8.8萬元計，該行指賺息1280元。

＊恒生7天年息10.9厘，分行職員指上限200萬元，賺息約4100元。

＊集友7天年息6厘，500萬元封頂，賺息約5700元。

＊滙豐（HSBC）旗下「交易薈」的股票交易獎勵計劃，1個月年息10厘；若每月交易額高達4000萬元，再做定存的上限為400萬元，可賺盡3.3萬元利息。

＊花旗1個月年息7厘，以2,000萬元為限額，穩袋約11萬元利息，膺賺息王；惟須扣除合資格兌換外幣的買賣差價。

更多【高息定存】文章

【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

相關文章：【加元定存】 花旗料下周加拿大暫停加息 加元存息王最高15厘

【人民幣定存】半年人民幣定存最高2.8厘 低門檻賺盡着數

【港元定存】港元1年定存最高4厘 存百萬賺息4萬

【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息

【澳元定期存款】澳元定存全城最高15厘 花旗料下周二澳洲加息0.25厘

【港元定存】港元定存超高息10厘倒數 速賺416元利息

【美元定存】1年美元定存息最高4.85厘 美資大行罕有搶美元資金

【港元定存】買滙豐收股息Vs定存賺息？ 專家教路點揀最醒

【人幣定存】1年人幣定存息最高2.8厘 大行同期息率有幾多？

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君

恒生銀行（00011） 東亞銀行（00023） 南洋商業銀行 富融銀行 集友銀行 Mox 花旗銀行 華僑永亨銀行 星展銀行 短期存款

下一篇文章

【加元定存】 花旗料下周加拿大暫停加息 加元存息王最高15厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【換跑道追夢】女時裝設計師蛻變衝上雲霄　勉勵女性加入機師行列
【換跑道追夢】女時裝設計師蛻變衝上雲霄　勉勵女性加入機師行列
【港元定存】1年港元定存最高4.2厘　跌市穩袋12萬元利息
【港元定存】1年港元定存最高4.2厘　跌市穩袋12萬元利息
【港元定存】港元1年定存最高4厘 存百萬賺息4萬
【港元定存】港元1年定存最高4厘 存百萬賺息4萬
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【港元定存】3個月港元定存爆6厘破頂息 高息王實際賺息邊間港銀最多？
【港元定存】3個月港元定存爆6厘破頂息 高息王實際賺息邊間港銀最多？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款