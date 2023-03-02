  • 20°C
香港時間 : 2023302日 (週四) 18:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所388】港交所上半年開設倫敦辦事處　去年已開紐約辦事處

股市 17:33 2023/03/02

分享：

分享：

【港交所388】港交所上半年開設倫敦辦事處　歐洲首個辦事處

港交所 （00388） 公布，將於今年上半年開設倫敦辦事處，成為港交所在北京、紐約、上海和新加坡後另一海外辦事處。港交所表示，倫敦辦事處將推廣港交所旗下國際股本證券業務的吸引力、連接香港與中國內地市場之間的互聯互通機制，以及增長迅速的衍生產品組合，也會為集團歐洲客戶提供服務和最新資訊。

港交所續指，旗下聯交所、期交所本周獲得英國金融行為監管局確認為認可的海外投資交易所。港交所歐洲中東非洲（EMEA）業務發展主管黃震威將出任新辦事處的主管，他將向市場拓展聯席主管董凱文匯報。

港交所行政總裁歐冠昇稱，倫敦是世界上最有生機和活力的一大金融、商業和文化之都，港交所通過倫敦金屬交易所（LME）與倫敦的金融界有著緊密的聯繫，新辦事處將提升交易所對遍佈世界各地的廣大客戶的服務。

他續指，港交所不久前新開設的紐約辦事處，最新足跡將覆蓋世界所有主要時區。

【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

相關文章：

【港交所388】港交所開設紐約辦事處、未來數月組建團隊　國際投資者貢獻香港證券市場成交額約41%

【新股IPO改革】特專科技公司上市估值門檻傳降至60億　料月內落實

編輯：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 歐冠昇 倫敦金屬交易所 香港交易及結算所有限公司 互聯互通
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【香港經濟】Klook：宣布撤口罩令即日港人預訂本地活動按日增加75%　海外用戶預訂量亦大增逾3.7倍

下一篇文章

【見證開戶】東亞銀行推跨境「開戶通」服務　可在香港開立內地個人銀行帳戶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐】滙豐擬於3月7日發行總值20億美元永久後償或有可轉換證券　年息8厘
【HSBC滙豐】滙豐擬於3月7日發行總值20億美元永久後償或有可轉換證券　年息8厘
【TSLA投資者日】馬斯克Master Plan：10萬億美元發展可持續能源、未提Tesla新車款　盤前插5%（不斷更新）
【TSLA投資者日】馬斯克Master Plan：10萬億美元發展可持續能源、未提Tesla新車款　盤前插5%（不斷更新）
【飛遇世界鉅賞】國泰航空「截龍」旅客申泰國來往香港機票　香港航空網站大塞車、惟仍有空位
【飛遇世界鉅賞】國泰航空「截龍」旅客申泰國來往香港機票　香港航空網站大塞車、惟仍有空位
【港股市況】阿里巴巴跌逾4%、金沙挫近半成　航運股造好、東方海外升6%　恒指回吐跌190點（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴跌逾4%、金沙挫近半成　航運股造好、東方海外升6%　恒指回吐跌190點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升70點、納指期貨跌0.4%　Tesla投資者日市場唔收貨、盤後挫半成
【美股期貨】道指期貨升70點、納指期貨跌0.4%　Tesla投資者日市場唔收貨、盤後挫半成
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌171點　蔚來績差美股低港13%　阿里失90關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌171點　蔚來績差美股低港13%　阿里失90關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款