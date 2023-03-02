【港交所388】港交所上半年開設倫敦辦事處　去年已開紐約辦事處

▲ 【港交所388】港交所上半年開設倫敦辦事處 歐洲首個辦事處

港交所 （00388） 公布，將於今年上半年開設倫敦辦事處，成為港交所在北京、紐約、上海和新加坡後另一海外辦事處。港交所表示，倫敦辦事處將推廣港交所旗下國際股本證券業務的吸引力、連接香港與中國內地市場之間的互聯互通機制，以及增長迅速的衍生產品組合，也會為集團歐洲客戶提供服務和最新資訊。

港交所續指，旗下聯交所、期交所本周獲得英國金融行為監管局確認為認可的海外投資交易所。港交所歐洲中東非洲（EMEA）業務發展主管黃震威將出任新辦事處的主管，他將向市場拓展聯席主管董凱文匯報。

港交所行政總裁歐冠昇稱，倫敦是世界上最有生機和活力的一大金融、商業和文化之都，港交所通過倫敦金屬交易所（LME）與倫敦的金融界有著緊密的聯繫，新辦事處將提升交易所對遍佈世界各地的廣大客戶的服務。

他續指，港交所不久前新開設的紐約辦事處，最新足跡將覆蓋世界所有主要時區。

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編輯：麥德銘