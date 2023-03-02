【見證開戶】東亞銀行推跨境「開戶通」服務　可在香港開立內地個人銀行帳戶

▲ 【見證開戶】東亞銀行15個指定網點提供「開戶通」服務 開立內地個人銀行帳戶

東亞銀行 （00023） 宣布，自去年9月起推出「代理見證開立內地個人銀行結算賬戶」服務（「開戶通」服務），為滿足條件的香港永久性居民提供在港辦理見證開立東亞中國個人銀行結算帳戶的服務。 香港居民毋須親身前往內地，只需持香港永久性居民身份證及回鄉證，即可於東亞銀行位於港九新界15個指定營業網點，申請辦理代理見證開立東亞中國於廣州市、深圳市、珠海市三地的個人銀行結算帳戶。

帳戶成功啟動後，即可綁定至內地主流移動支付APP，讓客戶盡享大灣區消費和支付的便利。客戶亦可使用東亞中國的網上銀行、手機銀行和微信銀行管理帳戶。

東亞銀行聯席行政總裁李民橋及李民斌表示，該行一直積極配合粵港澳大灣區國家戰略發展，其中包括優化大灣區居民的移動支付體驗，致力為大灣區客戶提供更優質的金融服務。

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編輯：胡學能