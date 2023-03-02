【恒生90周年】恒生推90周年抽獎　每日可抽足金金牌、終極大獎值13萬元

▲ 【著數優惠】恒生推大抽獎慶成立90載 送足金財神金牌等百萬元禮品

恒生銀行 （00011） 1933年3月3日開業，周五剛好為成立90周年，恒生最新表示推出抽獎遊戲，至3月底，年滿18歲的市民下載其健康應用程式Olive，登記成會員並每日答中問題，可參與「恒變無限 Fun」抽獎，最高可獲得6両重的千足金財神，價值13萬元。

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恒生銀行表示，90周年抽獎為期3月3日至31日，會在逢周一至周五推出一條與香港或恒生相關問題，答中即獲抽獎機會，答對次數愈多，中奬機會愈大。恒生抽獎共有逾38,000份，總值100萬元，除了終極大獎外，其餘獎品包括：

千足財神金牌（20 克） （每日 1 份）

恒生限量版手機外殼連掛繩 （每日 33 份）

900 Olive 積分 （每日 900 份）

電子餐飲禮券 （每日 900 份）

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編輯：伍鍵文