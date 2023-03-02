▲ 【大行看法】瑞銀王宗豪料今年有巨額零售存款流入中國股市 規模達5000億至6000億元

中港股市近日呆滯，瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪預計，在降低消費、避險和減少購房的共同作用下，過去3年中國家庭額外累計了13萬億元零售存款，隨防疫管控放鬆，部分超額儲蓄將重新投入股票等風險資產，預計將有5000億至6000億元零售存款可能會流入中國股市，但基於投資者偏好差異以及存款人和股東的不同特徵，流入規模的不確定性較高，而且零售資金也可能通過公募基金流入股市。

零售資金在3個情況加速進入股市

王宗豪指，從對其他市場分析顯示，零售資金在3個情況加速進入股市：（1）股市剛開始上漲後（即零售資金一般晚於股市表現）；（2）存款增長開始放慢時；（3）消費者信心提升，而零售資金流入平均較消費者信心見底遲5至6個月。

「內地消費者信心自去年12月開始改善，加上近幾個季度A股市場出現一些向好趨勢，未來3至6個月零售資金入市的條件已成熟。」

瑞銀通過分析2015年A股表現、海外經驗及散戶在A股的倉位，發現4大關鍵：（1）散戶一般都偏好周期股，包括軟體、硬體科技和券商；（2）散戶通常青睞銀行，A股投資者則不同；（3）A股散戶對食品飲料的投資相對較少，2015年該行業跑輸；（4）消費相關行業中，消費服務一般更受內地散戶青睞，但其對海外投資者的吸引力較低。

王宗豪預計，A股將最受益於增量零售資金流入，而港股在一定程度上也可能受益，南向投資者目前約佔總市值11%。

「儘管瑞銀依然對今年整體中國股市持樂觀看法，但近期地緣政治不確定性的增加帶來些許拖累，故目前更看好A股，之後依次為H股和中概股，以反映潛在的零售資金流入、對地緣政治不確定性的敏感性更低以及電商行業的競爭可能加劇。」

瑞銀將券商加入看好的行業之列，同時更仔細地篩選板塊，目前在食品飲料中更看好白酒和啤酒。

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編輯：陳韻妍