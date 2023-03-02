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【芯片大戰】中國被指阻撓軟銀取回Arm中國合資公司股權

股市 17:02 2023/03/02

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【芯片大戰】中國被指阻撓軟銀取回Arm中國合資公司股權

孫正義旗下軟銀（日：9984）出售芯片設計商Arm計劃告吹後改為部署分拆上市，惟外電引述消息指，中國政府正阻攔Arm在華合資公司「安謀中國（Arm China）」將資產轉移到軟銀集團旗下願景基金。報道指，雖然安謀中國去年5月已提交轉移資產申請，但官員至今拒批出必須文件，令Arm部署上市時間受阻。

正當美國去年進一步收緊芯片技術輸入中國的限制，報道引述匿名中國官員指，中國認為目前中美在半導體的緊張局面仍可能進一步升級，中國政府不想失去Arm這個「芯片界不可少的盟友（must-have ally）」，並希望設法深化Arm和中國本土企業的關係。

軟銀一方曾稱有關交易已在去年6月完成，軟銀集團最新財報亦顯示，願景基金於去年首季曾增加投資安謀中國，相關股權轉移到名為「Acetone Limited」的實體。

不過，外電以內地官方紀錄指，有關股權轉移仍未完成註冊。軟銀未有回應有關報道。

Arm中國屢爆風波   總裁被指管理不力

外電引述資料指，Arm目前持有安謀中國47.33%股權，為單一最大股東。公司其他主要股東包括厚樸基金旗下Amber Leading（36%）、安謀中國前總裁吳雄昂控制的兩家公司（合計持13.77%）。

於Arm部署上市前，安謀中國已陷入管理爭鬥風波，吳雄昂被指涉嫌利用職權，提供專利授權折扣，遭安謀中國董事會投票解僱，但吳雄昂至今都拒絕離職。

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編輯：麥德銘

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