  • 17°C
香港時間 : 2023303日 (週五) 09:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高比拜仁遺體照案和解 遺孀獲賠逾2.25億

環球社會熱點 08:05 2023/03/03

分享：

分享：

美國NBA著名球星高比拜仁（Kobe Bryant）因飛機失事身亡，事故現場及其遺體照片外洩。高比拜仁遺孀Vanessa其後入稟法院要求調查事件，案件雙方周三（1日）達成和解。Vanessa獲賠2,8850萬美元（約2.25億港元），其代表律師指，結果代表著對荒唐行為的追究成功。

美斯打造35部24K金iPhone 豪花近165萬獎阿根廷職球員 【下一頁】

Vanessa代表律師Luis Li證實，高比拜仁遺體照案件達成和解，Vanessa獲賠2,885萬美元。款項包括去年8月時，聯邦法院認為當時現場消防員等人，侵犯Vanessa隱私而造成她情緒困擾，需向她賠償的1,500萬美元（約1.17億港元）。

    點擊圖片放大
    +2

Luis Li表示，Vanessa勇敢追究作出荒唐行為的人，案件結果代表著她的成功。他亦形容，Vanessa不但是為了丈夫及女兒，更是為其他已故家人同樣不受尊重的人而戰。

馬斯克稱：「AI令我好大壓力」 認為需監管發展 【下一頁】

Vanessa入稟洛杉磯警察及消防部門，指其成員在如酒吧等非官方場合，分享高比拜仁遺體照侵犯隱私。被告代表律師Mira Hashmall接受當地傳媒採訪指，和解協議公平且合理，並透露雙方各自承擔律師費。

高比拜仁於2020年6月26日因直升機失事，和其次女Gianna等7人一同離世，年僅41歲。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

馬斯克稱：「AI令我好大壓力」 認為需監管發展
2023/03/02
馬斯克稱：「AI令我好大壓力」 認為需監管發展
料缺水缺糧下被困23日 土耳其哈士奇犬終獲救（有片）
2023/03/02
料缺水缺糧下被困23日 土耳其哈士奇犬終獲救（有片）
禮來宣布兩款胰島素將降價7成 拜登籲其他藥廠跟隨
2023/03/02
禮來宣布兩款胰島素將降價7成 拜登籲其他藥廠跟隨
美斯打造35部24K金iPhone 豪花近165萬獎阿根廷職球員
2023/03/02
美斯打造35部24K金iPhone 豪花近165萬獎阿根廷職球員
美富貴白人區欲「獨立」升格城市 亞特蘭大評級恐受影響
2023/03/01
美富貴白人區欲「獨立」升格城市 亞特蘭大評級恐受影響

你可能感興趣

馬斯克稱：「AI令我好大壓力」 認為需監管發展
17:10 2023/03/02
馬斯克稱：「AI令我好大壓力」 認為需監管發展
料缺水缺糧下被困23日 土耳其哈士奇犬終獲救（有片）
16:18 2023/03/02
料缺水缺糧下被困23日 土耳其哈士奇犬終獲救（有片）
禮來宣布兩款胰島素將降價7成 拜登籲其他藥廠跟隨
14:07 2023/03/02
禮來宣布兩款胰島素將降價7成 拜登籲其他藥廠跟隨
網絡熱話 運動員 罪案 高比拜仁 NBA 美國 律師 洛杉磯 消防員

上一篇文章

英「帳篷男孩」結束慈善露營生涯 3年籌逾657萬善款

下一篇文章

【俄烏戰爭一周年】中俄反對譴責俄烏戰爭 G20聯合聲明「難產」（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭一周年】中俄反對譴責俄烏戰爭 G20聯合聲明「難產」（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】中俄反對譴責俄烏戰爭 G20聯合聲明「難產」（持續更新）
美斯打造35部24K金iPhone 豪花近165萬獎阿根廷職球員
美斯打造35部24K金iPhone 豪花近165萬獎阿根廷職球員
【英國王室】哈里梅根確認查理斯收回舊居 安德魯或成新主人（第二版）
【英國王室】哈里梅根確認查理斯收回舊居 安德魯或成新主人（第二版）
普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀
普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀
【日本皇室】小室圭「轉正」任美律師 「與真子幸福走下去」
【日本皇室】小室圭「轉正」任美律師 「與真子幸福走下去」
碧咸新抱嫌千萬世紀婚禮似噩夢 想搞多次婚禮
碧咸新抱嫌千萬世紀婚禮似噩夢 想搞多次婚禮
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款