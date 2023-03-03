高比拜仁遺體照案和解 遺孀獲賠逾2.25億

美國NBA著名球星高比拜仁（Kobe Bryant）因飛機失事身亡，事故現場及其遺體照片外洩。高比拜仁遺孀Vanessa其後入稟法院要求調查事件，案件雙方周三（1日）達成和解。Vanessa獲賠2,8850萬美元（約2.25億港元），其代表律師指，結果代表著對荒唐行為的追究成功。

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Vanessa代表律師Luis Li證實，高比拜仁遺體照案件達成和解，Vanessa獲賠2,885萬美元。款項包括去年8月時，聯邦法院認為當時現場消防員等人，侵犯Vanessa隱私而造成她情緒困擾，需向她賠償的1,500萬美元（約1.17億港元）。

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Luis Li表示，Vanessa勇敢追究作出荒唐行為的人，案件結果代表著她的成功。他亦形容，Vanessa不但是為了丈夫及女兒，更是為其他已故家人同樣不受尊重的人而戰。

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Vanessa入稟洛杉磯警察及消防部門，指其成員在如酒吧等非官方場合，分享高比拜仁遺體照侵犯隱私。被告代表律師Mira Hashmall接受當地傳媒採訪指，和解協議公平且合理，並透露雙方各自承擔律師費。

高比拜仁於2020年6月26日因直升機失事，和其次女Gianna等7人一同離世，年僅41歲。

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責任編輯：李俊儀