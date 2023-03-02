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馬斯克稱：「AI令我好大壓力」 認為需監管發展

環球社會熱點 17:10 2023/03/02

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美國電動車Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）日前投資者日披露對人工智能（AI）的看法，直言AI令他壓力大。同時，馬斯克認為需要監管AI發展。

Twitter傳第八輪裁員 馬斯克接手後7成半員工被炒 【下一頁】

周三（1日）舉行的Tesla投資者日中，馬斯克在逾3小時的匯報接近完結前表示，雖然認為Tesla讓電動車能安全自動駕駛是「明顯有用的AI」（Obviously useful AI），但他亦坦承

「AI令我好大壓力。我都唔知講咩好」（AI stresses me out. I don't know what to say about it.）

一名分析師發問提及是否有助Tesla生產車輛，馬斯克回應稱不認為AI在短期內能夠幫助汽車生產過程。他更指如到達AI可協助生產車輛時，現時任何人類的工作將失去意義。

馬斯克指控美國媒體與精英學府 歧視白人及亞裔 【下一頁】

同時，馬斯克亦毫不掩飾憂慮AI的未來發展。他認為可能需要監管機構之類的組織監察AI發展，確保發展符合公眾利益。

馬斯克更指AI是一項危險的科技，擔心自己的決定可能加速向壞方向邁進。

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責任編輯：吳漢培

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