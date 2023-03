馬斯克稱：「AI令我好大壓力」 認為需監管發展

美國電動車Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)日前投資者日披露對人工智能(AI)的看法,直言AI令他壓力大。同時,馬斯克認為需要監管AI發展。

Twitter傳第八輪裁員 馬斯克接手後7成半員工被炒 【下一頁】

周三(1日)舉行的Tesla投資者日中,馬斯克在逾3小時的匯報接近完結前表示,雖然認為Tesla讓電動車能安全自動駕駛是「明顯有用的AI」(Obviously useful AI),但他亦坦承

「AI令我好大壓力。我都唔知講咩好」(AI stresses me out. I don't know what to say about it.)