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【加元定存】 花旗料下周加拿大暫停加息 加元存息王最高15厘

17:01 2023/03/02

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市料加拿大為首個主流貨幣暫停加息。

好息之徒注意，加元定期存款息快見頂，慎防隨時掉頭減。加拿大將於下周三（3月8日）議息，花旗的專家料加央行將按兵不動， 花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，料加拿大維持利率不變，4月會否加息則視乎屆時通脹和經濟數據而定。

加拿大於今年1月開局只加息四分一厘，令目標利率至4.5厘，加央行更明言暫停加息，為首隻較主流貨幣煞停。自去年2月加國把利率正常化，更採激進加息；但去年第四季已放緩加息步伐。

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●港銀吸加元未止步  中銀連環出招  7天年息12厘  3個月3厘

縱使加拿大的加息已屆尾聲，幸而港銀提升加元定期存款息未有停步，包括中銀香港（02388）連環發功，繼新年伊始勁加7天年息1厘、新息率至12厘；及至2月中又新推3個月年息3厘。

●專家倡先鎖定高息  防加元達峰頂利率 定存息易跌難升

惟專家忠告對加元有需要者，宜緊抓優惠仍在先鎖定高息，慎防加元達峰值利率後，定存息易跌難再大升；參考花旗於3月開局短加長減，微降1年期0.06厘至3.25厘。

比拼短中長息，超短存最多高息選擇︰
7天年息︰
建行亞洲以15厘膺短息王
恒生（00011）13.9厘
富邦11.88厘
滙豐（HSBC）及渣打香港（02888）13厘
中銀香港12厘
南商及集友齊為10厘

1個月最高︰花旗7厘
3個月最高︰華僑永亨4.05厘
半年期最高︰花旗3.25厘，險勝工銀亞洲3.2厘

1年期最高︰
渣打以3.5厘膺長息王
工銀亞洲3.4厘
花旗3.25厘
星展3.2厘
大眾銀行3.1厘
招商永隆3厘
滙豐2.2厘

●花旗料澳洲下周加息25點子  次季再加25點子 利率3.85厘見頂

順帶一提，澳洲將於下周二（3月7日）議息，陳正犖補充，料澳洲儲備銀行有機會加息25點子，第二季再加息25點子，利率見頂水平為3.85厘。上商研究部主管林俊泓估計，澳洲於下周加息四分一厘的機會甚高；往後或還加多3次，共四分三厘加息空間。相反，料加拿大維持息口不變，加息周期已完結。

●上商：商品貨幣看好澳元  料0.63有支持 年底上試0.7高位

商品貨幣中，林俊泓較看好澳元，因受惠中國經濟下半年重啟、以及加息周期延續；料澳元在0.63有支持，年底重上0.7高位。而紐元今年的高低位介乎0.57到0.66；加元今年的上落區間在 1.21到1.38。

陳正犖預期，未來3個月澳元見0.68，半年到1年上試 0.74，兩年長期目標挑戰 0.76高位，在商品貨幣中也以澳元為首選。而紐元同期依次報0.62 、0.66及0.67 ；加元3個月內料為1.4，未來半年至1年重上 1.3，長綫目標價 1.25。

加元的前景也取決於美元，陳正犖說，3個月內美滙指數預測為106.66 ，未來半年到1年為96.87 ，兩年長期目標為96.61。

加元今天（3月2日）暫報1.36，針對短期操作，華僑永亨經濟師姜靜估計，未來兩周美元兌加元料在1.34到1.37上落；兌港元的高低位介乎5.71至5.83。

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特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君
 

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