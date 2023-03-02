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【居屋裝修】80後孝順仔抽中柴灣蝶翠苑居屋　花33萬元裝修250呎單位　小心思處處為母着想

理財智慧 17:38 2023/03/02

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有人謂「抽中居屋如同中六合彩」，80後業主與母親二人早年抽中柴灣居屋蝶翠苑。不過單位面積250平方呎，如何劃出各自的私人空間，又要配合日常生活習慣是個難題。再者居屋不似私樓，裝修方法有限制，於是業主摒棄了大改單位間隔的想法，花費約33萬元，將梗廚改為開放式廚房，並劃出兩個房間，有足夠日常活動位置，又能擁有自己的私人空間。

不少人都說抽居屋難，然而業主透露，他之前曾多次抽中「綠置居」，但未有心頭好，所以一直未有揀樓。直到2019年再抽中綠置居，更是頭6、7個號碼，不只在呎數方面有比較多選擇；考慮到以前住筲箕灣，是次又有柴灣的居屋，有心儀的地區，因此於前年才正式「上車」做業主。

按圖即睇單位全貌：

    點擊圖片放大
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蝶翠苑屬新落成居屋，單位原本間隔只有梗廚、浴室及露台，沒有房間。業主表示，未交樓前，打算將廚房與媽媽房對掉位置，但後來收樓時再覆呎，發現廚房去水喉管多，煤氣爐也是梗位，而且裝修上也有限制，例如不准搭棚，即使想改低水位也做不到，因此需要重新構思單位格局。

最後業主決定保留原有廚廁位置，只是將梗廚改為開放式廚房，令人入屋時感覺較開揚，又能方便媽媽日常活動。除了廚房去水喉管多之外，浴室渠口位置亦較為突出，也有很多明渠，不太美觀，業主於是接納師傅建議，加建一道牆以藏起渠口位。他說幸好當初有聽取師傅意見，否則想再改就麻煩了。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！【投稿連結

另外，在大門旁以收納櫃劃出媽媽房間，並將飯枱藏於組合櫃內，不用時可收起，實用得來增加空間收納，一舉三得。業主自己則在露台旁再劃出房間，他的房間以長虹玻璃作趟門，有助增加客廳的採光度，不怕變成「黑廳」。此外，拉開睡房趟門，睡房內的地台亦可當作梳化。而地台下加上燈帶，媽媽在晚上去洗手間也更安全，設計非常貼心。

裝修費用

清拆工程$14,500
水電工程$60,500
泥水工程　$67,000
木工工程　$124,600
油漆工程　$19,000
其他工程　$48,000
總工程費　$333,600

*相片由裝修設計平台好師傅CoDECO提供

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撰文 : 陳楚琨

家具 蝶翠苑 居屋 設計 工程 香港 柴灣 裝修設計 綠置居

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