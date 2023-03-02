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【香港轉口】去年港口貨物吞吐量　抵港及離港均跌近1成

商業 16:54 2023/03/02

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政府統計處今（2日）公布去年第4季及2022年全年船隻、港口貨物及貨櫃的統計數字。

去年第4季的港口貨物吞吐量較2021年同期下跌11.0%，為4,810萬公噸。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物較2021年第4季分別下跌11.7%及9.9%，為3,010萬公噸及1,800萬公噸。

2022全年的港口貨物吞吐量較2021年全年下跌10.1%，為19,210萬公噸。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物較2021年全年分別下跌10.3%及9.9%，為12,110萬公噸及7,100萬公噸。

第四季河運貨物現上升

在港口貨物中，2022年全年的海運及河運貨物則較2021年全年分別下跌12.9%及3.7%，為13,000萬公噸及6,210萬公噸。不過，第四季的河運貨物有改善。

2022年第4季的海運貨物較2021年第4季下跌18.4%，為3,090萬公噸，而河運貨物在同期按季則上升6.1%，達1,720萬公噸。

若以國家及地區分，2022年全年與2021年全年比較，抵港港口貨物中，重量錄得雙位數字跌幅的主要裝貨國家／地區為美國（跌19.4%）、韓國（跌15.8%）、新加坡（跌15.3%）。

【施政報告2022】港府推動「多式聯運」及高增值物流　業界代表：「正確思路」

責任編輯：楊嘉軒

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政府統計處 經濟數據表現

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