【轉口港】港去年全年港口貨物吞吐量　抵港及離港均分別跌近1成　海運載貨貨櫃按年跌逾15%

政府統計處今（2日）公布去年第4季及2022年全年船隻、港口貨物及貨櫃的統計數字。

去年第4季的港口貨物吞吐量較2021年同期下跌11.0%，為4,810萬公噸。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物較2021年第4季分別下跌11.7%及9.9%，為3,010萬公噸及1,800萬公噸。全年的港口貨物吞吐量較2021年全年下跌10.1%，為19,210萬公噸。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物較2021年全年分別下跌10.3%及9.9%，為12,110萬公噸及7,100萬公噸。

港口貨物

在港口貨物中，2022年全年的海運及河運貨物較2021年全年分別下跌12.9%及3.7%，為13,000萬公噸及6,210萬公噸。在抵港港口貨物中，2022年全年的進口及抵港轉運貨物較2021年全年分別下跌13.4%及6.8%，為6,140萬公噸及5,970萬公噸。至於離港港口貨物中，出口及離港轉運貨物在2022年全年較2021年全年分別下跌14.9%及8.3%，為1,640萬公噸及5,470萬公噸。

2022年全年與2021年全年比較，抵港港口貨物中，重量錄得雙位數字跌幅的主要裝貨國家／地區為美國（跌19.4%）、韓國（跌15.8%）、新加坡（跌15.3%）、台灣（跌15.3%）及泰國（跌11.6%）。在離港港口貨物中，重量錄得雙位數字跌幅的主要卸貨國家／地區為美國（跌31.8%）、澳大利亞（跌21.9%）、越南（跌19.7%）、日本（跌19.5%）及韓國（跌13.0%）。

2022年全年與2021年全年比較，抵港港口貨物中，重量錄得雙位數字跌幅的主要貨品為「石料、沙及礫石」（跌20.2%）、「人造樹脂及塑料」（跌15.9%）、「石油、石油產品及副產品」（跌14.8%）和「煤、焦煤及煤球」（跌13.8%）。在離港港口貨物中，重量錄得雙位數字跌幅的主要貨品為「石料、沙及礫石」（跌27.2%）和「機械」（跌23.2%）。

貨櫃

2022年全年，香港的港口處理了1,669萬標準貨櫃單位的貨櫃，較2021年全年下跌6.3%。當中，載貨貨櫃下跌10.5%，為1,332萬標準貨櫃單位，而空貨櫃則上升15.5%，達337萬標準貨櫃單位。載貨貨櫃中，抵港及離港貨櫃分別下跌6.6%及14.7%，為725萬標準貨櫃單位及607萬標準貨櫃單位。2022年全年的海運載貨貨櫃較2021年全年下跌16.1%，為937萬標準貨櫃單位，而河運載貨貨櫃則上升6.2%，達395萬標準貨櫃單位。

在2022年全年的抵港載貨貨櫃中，進口較2021年全年上升1.0%，達218萬標準貨櫃單位，而抵港轉運在2022年全年較2021年全年則下跌9.6%，為507萬標準貨櫃單位。至於離港載貨貨櫃中，出口及離港轉運在2022年全年較2021年全年分別下跌23.8%及11.8%，為132萬標準貨櫃單位及476萬標準貨櫃單位。

抵港船次

2022年全年與2021年全年比較，抵港遠洋輪船船次上升2.9%，達16,735船次，其總容量則下跌0.8%，為24,320萬淨噸。同時，抵港內河船船次上升8.3%，達50,055船次，總容量亦上升15.3%，達6,580萬淨噸。

記者：楊嘉軒