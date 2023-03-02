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【新加坡移民】新加坡提高投資移民門檻、至少投資千萬坡元　家族辦公室需投資逾5000萬坡元　3月15日生效

Hot Talk 16:47 2023/03/02

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【新加坡移民】新加坡提高投資移民門檻、至少投資千萬坡元　家族辦公室需投資逾5000萬坡元　3月15日生效

香港與新加坡積極爭奪人才之際，新加坡經濟發展局公布，提高投資移民的門檻，除要求申請人的投資金額上升，同時要招聘當地更多人手，所有變動將於3月15日起生效。其中，投資移民申請人需要至少投資1000萬坡元（約5830萬港元），成立新的商業實體，或向新加坡全球商業投資者計劃基金投資至少2500萬坡元。

至於家族辦公室，除要在獲得最後批准的12個月內，在新加坡設立一個資產管理規模至少達2億坡元的單一家族辦公室外，最新要求在當地設立家族辦公室的申請者，必須在4個投資類別中，至少有1個計劃投資及維持投資5000萬坡元。

這4類投資類別分別是：在新加坡註冊交易所上市的企業、合資格債務證券、由新加坡持牌經理銷售的基金、以私募基金形式向新加坡非上市企業注入資金。

新加坡經濟發展局表示，面對更多地方爭相吸引高質素的企業及資本家，當局希望有選擇地吸引那些可以對新加坡經濟產生更大影響，兼願意更深入紮根新加坡的投資者。

相關文章：【香港排名】香港2022年外派僱員宜居城市排名跌至92位　新加坡續排第1

相關文章：【阿里巴巴9988】阿里雲將在新加坡設立國際能力中心　加大海外投入

編輯：陳韻妍

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