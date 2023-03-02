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【香港經濟】1月香港零售業總銷貨值按年升7%、高於預期　分析：與恢復通關、農曆新年早臨有關

股市 18:52 2023/03/02

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【香港經濟】1月香港零售業總銷貨值按年升7%　高於預期

政府統計處發表最新的零售業銷貨額數字，今年1月的零售業總銷貨價值的臨時估計為362億元，按年升7.0%，較市場預期的4.5%為高。去年12月的零售業總銷貨價值的修訂估計較前年同月上升1.2%。

在今年1月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.2%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為30億元，按年跌4.2%。去年12月的零售業網上銷售價值的修訂估計較前年同月上升12.8%。扣除其間價格變動後，今年1月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年升5.1%。去年12月的零售業總銷貨數量的修訂估計較前年同月下跌0.6%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年1月與去年1月比較，其他未分類消費品的銷貨價值升6.0%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升23.1%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升13.4%）；服裝（上升14.4%）；百貨公司貨品（上升3.9%）；藥物及化妝品（上升15.3%）；汽車及汽車零件（上升1.3%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升16.0%）；中藥（上升38.5%）；書報、文具及禮品（上升20.3%）；以及眼鏡店（上升13.8%）。但須留意，這些變動或會受上述提到有關農曆新年時間不同所影響。

大新：料零售銷售年內重拾月均400億元規模

大新銀行 （02356） 經濟研究及投資策略部表示，香港1月的零售銷售按年升7%，升幅為9個月新高，略低於該行預期的9.3%；銷售值升至362億元，回復至2020年疫情爆發以來最高水平。零售銷售明顯改善，主要受到內地與香港逐步恢復通關，訪港旅客顯著上升，加上農曆新年較去年提早來臨，帶動消費需求上升。

該行認為，隨着本港與內地恢復全面通關，訪港旅客逐步增加，經濟活動復常，料持續有利本地私人消費及零售活動，預料整體零售銷售有望年內重上疫情前每月平均400億元的規模。政府再推出消費券，對零售業的刺激作用預料不會太明顯。

【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

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編輯：胡學能

經濟 零售 政府統計處 香港 零售業銷貨額
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