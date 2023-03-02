【香港零售】1月零售業總銷貨值按年升7%　達362億元勝預期

政府統計處發表最新的零售業銷貨額數字，2023年1月的零售業總銷貨價值的臨時估計為362億元，較2022年同月上升7.0%，較市場預期的4.5%為高。2022年12月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2021年同月上升1.2%。

在2023年一月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.2%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為30億元，較2022年同月下跌4.2%。2022年12月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2021年同月上升12.8%。

扣除其間價格變動後，2023年1月的零售業總銷貨數量的臨時估計較2022年同月上升5.1%。2022年12月的零售業總銷貨數量的修訂估計較2021年同月下跌0.6%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，二零二三年一月與二零二二年一月比較，其他未分類消費品的銷貨價值上升6.0%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（銷貨價值上升23.1%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升13.4%）；服裝（上升14.4%）；百貨公司貨品（上升3.9%）；藥物及化妝品（上升15.3%）；汽車及汽車零件（上升1.3%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升16.0%）；中藥（上升38.5%）；書報、文具及禮品（上升20.3%）；以及眼鏡店（上升13.8%）。但須留意，這些變動或會受上述提到有關農曆新年時間不同所影響。

責任編輯：歐陽佩