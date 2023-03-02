【e療解碼@iM網欄】預防性醫療科技趨普及    長遠降醫療系統負擔

政府在三月初撤銷口罩令，社會全面復常。經歷三年新冠疫情，大眾對健康的關注已顯著提升，即使香港正式進入後疫情年代，市民對醫療服務 ── 尤其是預防性醫療服務 ── 的需求有增無減。政府亦深明「預防勝於治療」的道理，在去年年底公布《基層醫療健康藍圖》，將醫療工作的重點由治療轉向至預防疾病，目的是提升全民健康，提高市民生活質素。要應付這些不斷增加的預防性醫療服務需求，醫療科技將發揮積極作用。

預防性醫療科技最重要的一環，是能夠提供持續監察。一般市民每年只會做一次身體檢查，大部分人亦只會在身體出現問題時才看醫生，如果不幸患上嚴重疾病，有機會未能及時治療。但在新科技下，市民只需使用手機或智能手錶等簡單裝置，便可持續監察或紀錄如血壓、心律等健康指標，部分更會在讀取到不尋常狀況時，自動將個案轉介，由專人通知進行健康檢查，防患未然。

醫療科技的另一個重要用途是健康管理。均衡飲食及定期運動是保持身體健康的必要條件，故此，現時不少人都會利用不同裝置，計算食物的營養指標和量度運動量，以避免患上心臟病、高血壓或糖尿等慢性疾病，保持身心健康。

持續的計算、量度和監察，亦意味醫療機構能收集到更個人化的健康數據，不單可以協助醫護人員更準確評估求診者的身體狀況，配合大數據、人工智能及機器學習等新興科技，醫療科技產品的用家可獲得個人化的健康管理建議，提升健康水平。

香港政府近年積極鼓勵共私營機構合作，期望將部分醫療服務分流至私營機構，令醫療體系得以持續發展。筆者相信，在「重預防」的醫療政策下，公私營醫療協作有望進一步擴展至預防性醫療服務。事實上，不少健康科技平台近年已積極配合政府政策，擴大服務範圍，加上家居智能醫療護理產品的科技越趨成熟，以及生產成本逐步下降，相信醫療科技的採用會越來越普遍。長遠來說，隨著更多人透過醫療科技管理健康、預防疾病，整體社會的健康管理效率會有所提升，有助降低醫療系統的負擔和開支。

作者_吳詠欣女士簡介： 吳詠欣女士是DrGo 商務總監，DrGo為HKT的集團成員之一。 吳詠欣小姐在市場推廣業的經驗非常豐富，在不同快速消費品公司的工作經驗超過20年。她在2011年加入香港電訊有限公司，並為寬頻 、nowTV、固網電話、HKT Education、益體健及DrGo等業務制定有效的市場推廣策略。 在2022年4月，吳詠欣小姐被任命為商務總監，以管理DrGo所有的業務。DrGo是一個遙距醫療行業的市場領導者，亦是一個推動醫療行業進行數位轉型的驅動型企業。

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