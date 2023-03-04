【劉‧住保鮮期@iM網欄】獨生子女教育有法 七歲女孩開畫展

現今香港的出生率不高，在缺乏兄弟姊妹陪伴成長的前提下，家中唯一的小寶貝容易萬千寵愛在一身。有時候偶爾經過公園，可能你都會見過幾個大人陪一個小孩玩，無論孩子走到哪裏都有工人姐姐、父母或長輩攙扶深怕跌倒。愛惜程度這麼高的成長過程，會否是讀者心目中理想的育兒方法？

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筆者最近出席了一個窩心又有教育意義的畫展，整個活動背後是一個培養和教育獨生子女的故事。7歲的Megan跟一般的小朋友一樣充滿活力，天天都可以走不停跑不完。媽媽卻是一位溫文爾雅，很喜歡畫畫和欣賞藝術創作的女士。為了滿足孩子「放電」的需要，同時培養她不同的興趣，數年前媽媽已攜同Megan一起出席Art Basel 和大小不同的藝術展覧，讓她跑着跳着穿梭在龐大的藝術展覽場地中感受周遭的世界，閒時更帶她到戶外寫生。而媽媽從事藝術創作兼擁有舉辦活動經驗的閨蜜，亦不時跟Megan 分享畫作精粹，建立她的賞畫能力、創作思維跟繪畫風格，就在這樣沉浸式的氛圍和耳濡目染下，啟發了小女孩對繪畫、寫生及賞畫的興趣，更時常執起色彩繽紛的畫筆，繪畫出心中對事物的認知和一個充滿童夢的世界。

自從去年參觀Art Basel後，Megan很認真地嚷着請媽媽和閨蜜來策劃一個有她和小動物朋友的畫展。眼見小女孩這麼主動，大人當然給予支持。於是，她們三人便一起尋找展覽埸地、構思主題及分享創作靈感，Megan更盡情地將她那天馬行空的想法投入作品中。最後階段還參與設計邀請咭和感謝咭。原來透過給予信任、鼓勵高參與度和跟孩子一起經歷挑戰的育兒方式，可以讓獨生的小女孩在過程中學習正向思維、激勵思考和提升自信，從而愉快成長。

是次展覽名為「The Furry Exhibition」，主題是Megan心中認知的毛絨絨小動物。整個系列一共有八幅畫作，每一幅都是一隻擁有自家特色的小動物，例如：有嬌滴滴的Berry Dale，有不拘泥隨便坐在草地上的Grassy Dale（反轉D字代表反叛的男孩），有至高無上頭頂金色獨角的Dreamy 媽媽及小女孩心中至純至真的Brownie好友。同場加映媽媽閨蜜”Draw a good day”的特色畫作以及媽媽的動物風景作品。雖然畫展並不是以量取勝，但已成功打造了一個大手拖小手，傳遞愛意藝術的展覽。（圖1至圖13 ）

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要在戶外公眾場合舉辦一個小型畫展，雖然請來的都是父母的朋友、學校的老師、家長和同學，但亦有路過的遊人，要獲得所有人的認同，亦非易事。媽媽亦趁機教導Megan明白如何接受批評，承諾改善以求進步，千萬別覺得能夠擁有自己的畫展而感覺驕傲。當日筆者現場所見， Megan努力向每一位來賓介紹她的畫作靈感和箇中創作原因，甚至向外國人介紹亦毫無懼色，令我覺得只要父母給予適當的引導、信任與支持，現今的小朋友可以如此懂事，有理想更有自信思維與表現。當日出席參觀展覽的還有Art in Hospital 的負責人，相信Megan 的畫作很快會被帶進醫院，讓病人們感受到色彩的喜悅，透過簡單童夢的世界，獲得安慰和鼓勵。

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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