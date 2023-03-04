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【清酒新世界@iM網欄】大吟釀 壽保年 太平山．八

名人薈萃 08:00 2023/03/04

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「Peaceful Mountain」系列除了純米吟釀，還有一款純米酒，與上一篇介紹的純米吟釀同樣是酒造雄心勃勃的作品，當然也是由葡萄酒專業侍酒師監督，但不一樣的是使用了小玉釀造倉庫內特有的「藏倉分離酵母」來釀造。這一款清酒名為「Peaceful Mountain 純米酒 Red」，擁有清新的青蘋果香氣，酸甜也相當完美平衡。是一種流行的微甜清酒，能表現出像白葡萄酒一樣的酸度和強烈的回味。不僅可以與日本料理搭配，還可以與各種美食搭配享用，是以純米酒等級作高級清酒為目標，與傳統的太平山有一步之遙的概念的清酒。

小玉釀造還有一款超頂級的清酒，名為「太平山 大吟釀 壽保年」，壽保年有「願這晴天永遠延續」的寓意，採用了最頂級的山田錦並磨至35%精米步合釀造而成。這是一款包含釀酒師精神和靈魂的競賽級大吟釀，在2014年獲得Fine Sake Awards大吟釀部門金獎，同年更獲得IWC大吟釀金獎和獎盃獎！壽保年擁有優雅的香氣和精緻的味道，口感細膩。金色的酒標上印有「壽保年」的大字，顯得十分優雅大方，瓶蓋上更有禮品紙和深藍色的繩子作裝飾，而且酒瓶裝在一個精緻的木盒中，木蓋上有附上清晰的酒標，非常推薦作為禮物送給所愛的人。相信十個人中有九個半都會愛上這酒，剩下的半個可能是酒精敏感，不能喝酒的，這清酒絕對適合有選擇困難症的人，因為不用選擇！

小玉釀造除了釀造優質清酒之外，也有推出甘酒—「玉屋」，是旗下品牌—小玉本家出產的甘酒，採用了秋田酒小町酒米釀造而成的高級甘酒。玉屋使用與清酒釀造相同的手法及山内杜氏的秘方來釀造，並以秋田縣産的原料來釀造，所有糖類材料無添加。玉屋在甘酒界裏算是個異類，它的特點是擁有精緻的甜味，還有能夠感受到米的顆粒感。此外，甘酒富含葡萄糖和氨基酸，非常適合病人康復是作為營養補充之用，重點是不含酒精的，因此小孩也能安全飲用。至於飲用方法，沒有特定的，稀釋至個人喜歡的甜度便可享用。

  • 小玉釀造株式會社
  • 地址：秋田県潟上市飯田川飯塚字飯塚34-1
  • 電話：018-877-2100
  • 官網：https://www.kodamajozo.co.jp

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : 汪廷謙（Chris Wong）

欄名 : 清酒新世界

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