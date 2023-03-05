【宏觀術數@iM網欄】癸卯春分星盤 木星、太陽和天王星帶來新氣象

3月6日驚蟄節，古代曾稱之為「啟蟄」代表蟄蟲寒冬後重新開始活躍，漢朝時因為避漢景帝的「諱」因而易名。香港已於本周解除口罩令，意味着纏擾3年的疫情告一段落，社會都冀望民生經濟都能如春季繁花似錦興旺起來。「驚蟄」除了打小人習俗外，若以干支曆法計算亦是乙卯月開始，相關一些術數有趣玄機之前已作介紹，而3月內更為重要的時刻當為3月21日的「春分節」，中東地區曆法視此日為重要節慶，東方日本且定為國定假日，反映出不同地區文化都重視春分節，星占也視此始入星盤對一年有重要影響，以今年來說則對3月至9月份影響較明顯，今期嘗試分析一下當中啟示。

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春分始入盤內值得留意為太陽、木星和天王星三者相互間處於準確的強硬角度會合，互相帶來干擾和改變動力。當中木星處於本港經濟宮首，木星帶有樂觀景氣現象，預期3月至4月初一段時間經濟和投資市場都會較活躍，宮內且有月北交點和金星準確會合，配合其他星占條件，美國經濟會有更佳表現，同時對香港經濟也是帶來利好和有幫助的，星象顯示除了有些朋友寧願投資美股外，似乎兩地間於金融和經濟活動方面也望有改進，具體情況可以拭目以待。但就仍需留意始終太陽星、木星和天王星所構成並非良好組合，金星也於期後會逐步和天王星相遇，4月後單以本港經濟來說恐怕仍有不少挑戰去面對。特別是房地產市場和投資，星盤中火星於相關宮位受到沖激，怕於這幾個月內會有較突然的下跌機會。而代表社會人民的宮位則眾星拱照相可算相當熱鬧，未來幾個月社會民生議題會更被關注口討論，幸而始終木星吉照，社會氣氛和消費意欲應有改善，但就要留意可能一些新政策會對樓市價格或成交帶來不利影響。

4月20日水星逆行遇上曆法轉氣 易多變化失誤

同時，今年陰曆是閏二月的，也就是陰曆二月會橫跨整個西曆的3月至4月19日止，以太陰曆起數的紫微斗數四化星過往談論過的相關影響時段也會較長一些。而4月20日前後一段時間，正逢陰曆朔日換月，又是二十四節氣穀雨節，更重要的為水星逆行於金牛座開始，此幾天個人就要留意表達和金錢交易和網上投資等，都會容易因大意失誤而招致損失。市場層面便是交易系統和電腦網絡易生故障，特別是西方國家地區所產生問題，引發出來的問題可以更為顯著。金牛座本身和金融經濟關係密切，遇上逆行的水星在4月20日左右市場價格波動會較不理性，紫微斗數流月的四化星又剛剛轉為廉貞化忌，容易和流年的貪狼化忌互相加強，增加失利和挫折性質，如果本身流年開局覺得不大順的朋友，4月中以後便宜稍忍手一下為妙。

▲ 櫻花盛開 到處春意盎然 氣機轉變當把握機遇

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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