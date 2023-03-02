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【中國經濟】中國據報或將全年GDP增長目標定為6%　全國人大會議將推更多刺激經濟措施

股市 16:30 2023/03/02

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【中國經濟】中國據報或將全年GDP增長目標定為6%　全國人大會議將推更多刺激經濟措施

中國兩會於本周六和日舉行，市場關注中國今年的經濟增長目標。據《路透社》引述消息人士報道，中國可能將今年GDP增長目標調高至6%，以提振投資者及消費者對疫後復甦的信心。

其中四位消息人士稱，中國可能將增長目標定為 6%，而另外三位消息人士表示，中國的目標是5%至5.5%。

其中，一位參與討論的人士表示。「今年的增長目標可能是5至6%，我們需要實現經濟復甦、提振就業、提振信心，這些都是我們需要考慮的關鍵因素」。有主張更溫和目標的三位消息人士之一警告說，房地產行業仍在下跌，很難填補缺口，而外貿今年可能會拖累經濟增長。不過，報道指，七位消息人士均未參與最終決策過程。

其中四位知情人士表示，政府還將在本月的全國人民代表大會上公佈更多刺激措施，以減輕房地產市場疲軟和全球出口需求減弱的影響。為刺激增長，預計政府今年的年度預算赤字將擴大至GDP的3%左右，並發行約4萬億元人民幣的特別債券以支持投資支出。

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編輯：姚卓然

 

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