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【滙豐控股5】滙豐傳已向俄國政府申請 出售當地業務

股樓投資 16:57 2023/03/02

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外電引述俄羅斯副財政部長Alexei Moiseev 表示，俄羅斯政府外國投資委員會已收到申請，總部設於倫敦的滙豐控股（00005）計劃出售俄羅斯子公司。滙豐全日收報58.25元，跌0.3%。

【內房危機】萬科折讓6%配股 集資39億元  詳情請看【下一頁

滙豐上月表示，預計將在今年上半年完成出售俄羅斯業務予當地銀行Expobank，估計將因此損失３億美元。有關交易仍有待監管部門批准。

滙豐去年7月發聲明指，經過戰略評估後，集團簽署了一項協議，將其在HSBC Bank（RR）LLC的100％參與權益出售給Expobank JSC，這項交易的完成有待俄羅斯各部門的批准。根據這份協議，滙豐集團將退出在俄羅斯的業務。除了滙豐，早前已落實退出俄國的金融機構亦包括美國花旗集團（美：C），該行亦為此撥備1.9億美元。

【滙豐控股5】滙豐擬發永久後償或有可轉換證券 集資20億美元  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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