【震撼媽媽谷】尿片套票之亂 上集 套票是如何運作?

成為媽媽以後會開始關注各優惠網站，包括尿片奶粉等，香港有間專賣日本尿片的網站是媽媽界的恩人，因為這店的尿片價錢平而且進口日本貨，更會送貨上門，又慳錢又慳時間。不過其銷售有別於一般的買賣交易方法，媽媽們需要先買尿片套票，每張套票的價格約60元至80元，套票價錢因應日元的走勢而定，最低曾跌穿60元，每套10張，即每次需要付600至800元一套，其後再因應尿片的牌子而補「定額差價」，一般補20至30元。

這間網店的尿片何以如此受歡迎呢，以一包Pampers大碼拉拉褲為例，在市面上購買一包約需要200元，假設套票是以60元購入，再補20元的差價，以80元已可買到一包拉拉褲，即六折價錢購入。即使是80元購入再補20元差價，亦只是100元，而且送貨上門。相信一眾精明的媽媽都會選擇在網上購買。

因為尿片是寶寶常用的生活用品，小數怕長計，而且這筆數亦真的不少，計一計，一個月用4包已經慳足480元，一年下來慳了接近6,000元，更重要的是送貨上門，媽媽們不需要親身購買。在Yen價下跌期間，不少媽媽都「溝貨」，60元入手套票，因而儲下過百張套票，若用到寶寶3歲戒片，其實亦相當超值。

不過近日通關後，該公司公佈部份尿片加價，部分的加幅多達80%，雖然價錢仍較出面的商店便宜，但不少媽媽谷已開始討論紛紛，下一集我們會提到如何在套票中精明溝貨或不用損失。

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責任編輯：陳玉蓮