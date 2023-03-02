【ChatGPT API】OpenAI推出新版ChatGPT API　企業客價格平90%　個人用戶仍需用VPN

▲ 開發ChatGPT的OpenAI乘勢推出新版ChatGPT API，表示可方便任何企業將ChatGPT技術導入到自家的應用程式、網站、產品或服務。

ChatGPT AI技術近日風靡全球，開發ChatGPT的OpenAI今（2日）更乘勢推出新版ChatGPT 應用程式介面（API），表示可方便任何企業將ChatGPT技術導入到自家的應用程式、網站、產品或服務。但要留意的是，以上更新只限企業客受惠，對一般到訪的個人用戶沒有改變，仍需用VPN到訪ChatGPT，而ChatGPT至今未有推出自家的APP。



以上更新在價格方面，將會比現有的語言模型便宜90%，僅0.002美元（約0.016港元）就可獲得1,000個token（字詞單位）。



OpenAI表示，新版ChatGPT API可應用的服務不僅是聊天機械人，該API採用的語言模型「gpt-3.5-turbo」與原本的ChatGPT開放模型和新版Bing所使用的並不同，還可用在其他非聊天類別的應用程式。是次價格大大降低，OpenAI解釋是由於目前已將ChatGPT的使用成本降低了90%，而開發者也可以在API中使用OpenAI的開源Whisper large-v2模型，達到更快、更具成本效益的應用成果。

另需要特別注意的是，雖然官方稱0.002美元可得到1,000個token（字詞單位），不過據官方文件說明其計算方法，「ChatGPT is great！」字串會被譯為「Chat」、 「G」、「PT」、「is」、「great」、「！」 ，共6個token；以及會根據API請求（或稱API調用）中的token總數計算，輸入及輸出都會計入總數。舉例指，如果在API調用訊息輸入使用10個 token，在訊息輸出收到了20個token，便需要支付30個token的費用。而token的總數必須低於模型的最大限制，「gpt-3.5-turbo-0301」版本的限制為4,096個token。

責任編輯：張寶燕

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