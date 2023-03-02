  • 19°C
香港時間 : 2023302日 (週四) 20:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【板塊異動】傳內地今年GDP目標6% 憧憬「兩會」推刺激經濟政策 基建股逆市突圍

股樓投資 19:05 2023/03/02

分享：

分享：

中國將於3月4日及5日召開「兩會」，據《路透社》引述消息人士報道，中國可能將今年經濟增長目標最高上調至6%，以提振投資者及消費者的信心。

市場憧憬當局推大型基建項目刺激經濟，基建股今日（2日）全綫逆市上升。中國中鐵（00390）連升第二日，收報4.53元，升4.1%；中鐵建（01186）收報5.27元，升3.9%；中交建（01800）收報4.24元，升4.9%。

延伸閱讀：【兔年部署】  晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

同場加映：【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

此外，重型車生產商中國重汽（03808）收報13.16元，升3.3%；中國中車（01766）收報3.94元，升6.2%。

於去年11月，中國政府顧問建議今年經濟增長標訂在4.5%至5.5%，據悉今年增長目標可能為5%至6%，最終目標將於3月5日十四屆全國人大一次會議公布。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
中國鐵建（01186） 中國交通建設（01800） 市場動向 H股 港股 A股 人大政協兩會 中國重汽（03808） 中國中鐵（00390） 中國中車（01766）

上一篇文章

【三八婦女節】Pinkoi 2023女子購物日　精選逾3萬件台灣化粧保養品　消費滿$380即減$30

下一篇文章

【零售業】港1月份零售總銷貨值按年升7%　高於市場預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
中環核心超甲級商廈新供應 長江集團中心二期勢成焦點
口罩令即日起取消 「你好，香港！」正式派機票 新地12大商場豪派1500萬予本地客及旅客　
口罩令即日起取消 「你好，香港！」正式派機票 新地12大商場豪派1500萬予本地客及旅客　
【震撼媽媽谷】尿片套票之亂 上集 套票是如何運作?
【震撼媽媽谷】尿片套票之亂 上集 套票是如何運作?
【股神忠告】巴菲特給兒女的忠告 3個適合香港人的真實忠告
【股神忠告】巴菲特給兒女的忠告 3個適合香港人的真實忠告
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
印度南部的蘋果供應商周一發生大火 知情人士指兩個月內難以全面恢復運營 恐供應鏈中斷
印度南部的蘋果供應商周一發生大火 知情人士指兩個月內難以全面恢復運營 恐供應鏈中斷
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款