【板塊異動】傳內地今年GDP目標6% 憧憬「兩會」推刺激經濟政策 基建股逆市突圍

中國將於3月4日及5日召開「兩會」，據《路透社》引述消息人士報道，中國可能將今年經濟增長目標最高上調至6%，以提振投資者及消費者的信心。

市場憧憬當局推大型基建項目刺激經濟，基建股今日（2日）全綫逆市上升。中國中鐵（00390）連升第二日，收報4.53元，升4.1%；中鐵建（01186）收報5.27元，升3.9%；中交建（01800）收報4.24元，升4.9%。

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此外，重型車生產商中國重汽（03808）收報13.16元，升3.3%；中國中車（01766）收報3.94元，升6.2%。



於去年11月，中國政府顧問建議今年經濟增長標訂在4.5%至5.5%，據悉今年增長目標可能為5%至6%，最終目標將於3月5日十四屆全國人大一次會議公布。

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記者：李兆明