【Tesla動向】Elon Musk：所有交通工具電動化　 料2030年電動車年產2千萬輛

▲ Elon Musk於Tesla投資者日指出，隨著電池技術有所提升，預計未來除了火箭之外，所有的交通工具都會完全電動化及自動化。（法新社資料圖片）

Tesla創辦人Elon Musk早前在Twitter預告推出以地球可持續發展為重心的Master Plan 3計劃，終於在美國時間3月1日舉辦的Tesla投資者日揭曉。據外媒《The Verge》引述Elon Musk介紹，Master Plan 3計劃將長遠投入10萬億美元（約78萬億港元）建立可持續能源願景，包括投資發展儲能及汽車電池的礦產原材料等範疇。

Elon Musk指出，隨著電池技術有所提升，預計未來除了火箭之外，所有的交通工具都會完全電動化及自動化。Elon Musk又計劃之後生產更多的電動車，並且建造可持續燃料飛機及船隻。目標在2030年前，其電動車年產量達到2,000萬輛。另提到將會組建Tesla全球電動車車隊，預計該車隊將擁有約8,500萬輛汽車。

【電動車市場】日產提高美國EV系統產能 冀與Tesla競爭

【電動車】Tesla斥資逾280億興建新廠 生產電動貨車Semi及電池

為實現可持續未來願景，Elon Musk指當中還涉及將全球儲能容量擴大到240TWh，以及需要30TWh的可再生電力。在汽車及儲能方面，而大力發展電動車並替代燃油汽車，在汽車和儲能方面將可達到115TWh電池總規模，減少21%化石燃料，當中需要約7萬億美元（約55萬億港元）的製造投資。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：