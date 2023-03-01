特斯拉創辦人馬斯克認為政府應該監管人工智能 又稱AI讓他感到很緊張

特斯拉（TSLA）創辦人馬斯克Elon Musk指政府應該進行監管人工智能（AI），避免 AI 走向危險的境界，又稱AI讓他感到很緊張。

在特斯拉投資者日上，有分析師問AI是否能幫助特斯拉製造汽車時，馬斯克採取了不太樂觀的態度，「我認為人工智能不會很快幫助我們製造汽車。 到那時......我們任何人的工作都沒有意義了。」

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但本周早些時候，馬斯克似乎通過推特證實了有關他正在招募一支人工智能技術專家團隊，以建立OpenAI基於文本的ChatGPT的競爭對手，該系統由微軟公司支持，Alphabet Inc（GOOGL）的谷歌、Meta Platforms Inc（META）和其他大型技術平台正在開發類似系統。

馬斯克認為AI的性能很可怕，他們離危險的強大人工智能已經不遠了。「我們需要某種，比如，監管機構或其他東西來監督人工智能的發展，」馬斯克說 ，「確保它的運作符合公眾利益。這是相當危險的技術。我擔心我可能已經做了一些事情來加速它。」

馬斯克稱，特斯拉為汽車能夠安全地自我駕駛所做的努力是 「明顯有用的」AI。

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撰文：張瑋婷