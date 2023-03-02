歐洲議會下令 官方裝置須刪除TikTok

早前歐盟委員會和理事會以網絡安全為由，已禁止員工使用抖音海外版短片應用程式TikTok，歐洲議會於周二（28日）亦下令員工在官方裝置上刪除TikTok。

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歐洲議會宣布，卸載TikTok的禁令將在3月20日起實行，會覆蓋到由議會管理的所有官方裝置，如手機和平板電腦。除官方裝置之外，議會更強烈建議員工在個人裝置上刪除TikTok。

TikTok被歐盟質疑其安全性，認為中國政府能從中獲取用戶數據，以擴大自身利益。但TikTok則反對此說法，認為歐洲議會實行禁令是被誤導，且對程式有錯誤觀念。

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記者：張瑋婷