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歐洲議會下令 官方裝置須刪除TikTok

環球政經 17:32 2023/03/02

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早前歐盟委員會和理事會以網絡安全為由，已禁止員工使用抖音海外版短片應用程式TikTok，歐洲議會於周二（28日）亦下令員工在官方裝置上刪除TikTok。

 

口罩令即日起取消 「你好，香港！」正式派機票 新地12大商場豪派1500萬予本地客及旅客　【下一頁

 

歐洲議會宣布，卸載TikTok的禁令將在3月20日起實行，會覆蓋到由議會管理的所有官方裝置，如手機和平板電腦。除官方裝置之外，議會更強烈建議員工在個人裝置上刪除TikTok。

TikTok被歐盟質疑其安全性，認為中國政府能從中獲取用戶數據，以擴大自身利益。但TikTok則反對此說法，認為歐洲議會實行禁令是被誤導，且對程式有錯誤觀念。

 

【ChatGPT熱潮】 據報騰訊針對ChatGPT對話式產品 成立「混元助手」項目組【見下頁

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記者：張瑋婷

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