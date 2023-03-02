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【蔚來業績】 蔚來上季虧損按年擴大1.7倍 毛利率跌至僅3.9% 股價急挫13%創歷史新低

股樓投資 15:49 2023/03/02

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蔚來（09866）公布去年未經審計業績，虧損按年擴大逾37%，第四季毛利率僅得3.9%。績後股價急挫，今早（2日）承接美股跌勢，低開近12%，跌幅一度擴大至逾13%，低見69.1元，創歷史新低，最新報69.2元，仍在低位徘徊，成交額2億元。

同場加映﹕【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

溫股知新
【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

蔚來指，截至去年12月底第四季收入按年升62.2%至160.4億元（人民幣，下同），按季升23.5%，並連續11季正增長，但虧損按年擴大1.7倍至58.5億元；經調整淨虧損50.7億元，按年擴大1.9倍。毛利率驟降至3.9%，對比去年第四季為17.2%，而去年第三季為13.3%。其中，電動車收入年增60.2%至14.8億元；毛利為6.3億元，按年減63.4%、按季減64.2%。

【中聯通 762】 聯通發布全球首款通用型5G RedCap商用模組 大摩唱好股價未來60日內上升 股價抽升逾6%【見下頁

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全年看，蔚來收入升37.2%，至492.6億元；經調整淨虧損121.4億元，按年擴大3倍；歸屬於股東的淨虧損145.6億元，按年擴大37.7%。毛利下滑24.6%，至51.4億元；毛利率10.4%，減8.5個百分點。全年汽車銷售455.1億元，按年增加37.2%。

蔚來董事長、創始人兼行政總裁李斌表示，有信心今年全年毛利率回升至18%至20%，因為第二季起將有更多毛利較高的產品交付，而蔚來交付量將於第三季加速，加上預期電池原材料碳酸鋰價格於第四季回落至每噸20萬元，有助生產成本攤分改善。他又指，若原材料價格下降速度符合預期，相信今年第四季撇除創新業務開支投入前將可實現盈利。

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記者：郭秀慧

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蔚來－SW（09866） 電動車 汽車 港股 銷售

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