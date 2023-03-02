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為防範健康及環境風險 Tesla下代驅動系統永磁摩打將不含稀土

環球政經 16:53 2023/03/02

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特斯拉（Tesla, 美：TSLA）在其投資者日透露，正設計一款不使用稀土金屬的永磁摩打（Permanent Magnet Motor）。Tesla傳動系統工程部副總裁Colin Campbell 宣布，為防範健康及環境風險，下一代驅動系統使用的永磁摩打，將完全不含稀土。

 

通用汽車裁員 數百個行政級別和受薪職位受影響 股價下跌2％【下一頁

【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

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Tesla指出，就在2017至2022年期間，「Model 3」電動車驅動系統的稀土用量已減少了25%，主要受惠於動力系統效能提升。而減少稀土用量，可達成節省成本及環保的目標。

 

【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

以往中國作為全球最大稀土採礦和精煉國，西方國家大多依賴其供應輸出，而隨著疫情爆發干擾供應鏈、加上中國與部分西方國家陷入對峙，稀土頓成西方痛點，而Tesla若成功開發該款摩打，或成打破仰賴中國稀土的起步。

【中聯通 762】 聯通發布全球首款通用型5G RedCap商用模組 大摩唱好股價未來60日內上升 股價抽升逾6%【下一頁

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撰文：鄭昊彤

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美股 稀土 電動車 汽車 特斯拉（Tesla，美：TSLA）

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