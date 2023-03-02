創新藥新星科倫博泰擬赴港上市 領先ADC平台驅動持續創新

2月24日，四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(以下簡稱「科倫博泰」或「公司」)向港交所遞交A1招股書，擬於主板掛牌上市，高盛和中信證券為聯席保薦人。據招股書披露，科倫博泰是全球ADC的先鋒和領先開發者，歷經多年耕耘，已發展成為一家全面一體化的創新生物醫藥公司，在ADC領域成績斐然。

深耕厚植ADC賽道 坐擁深厚臨床及臨床前資產組合

ADC藥物，即抗體偶聯藥物，由單克隆抗體、偶聯鏈和細胞毒性小分子三部分組成，是一種融合了小分子藥物細胞毒性和抗體靶向作用的強效抗癌藥物。與傳統化療對癌細胞的靶向性有限，經常導致無法忍受的全身毒性不同，ADC將抗體的靶點選擇性與細胞毒性藥物的細胞殺傷效力相結合，療效顯著，因而迅速脫穎而出，成為近年發展最快的癌症治療方式之一。

科倫博泰很早便開始瞄準ADC這一優質賽道，並長期深耕厚植，在ADC開發方面積累了超過十年的經驗。根據弗若斯特沙利文的資料，公司是中國首批也是全球為數不多的建立全面一體化ADC平台OptiDC的生物製藥公司之一，為其在ADC整個生命週期的系統開發提供支持。ADC平台是公司持續創新的引擎，並已被公司深厚的超過十項ADC臨床及臨床前資產組合所驗證。

公司的ADC平台擁有針對癌症進展的部分關鍵機制及途徑的十多項臨床及臨床前ADC資產。三項臨床階段ADC資產， 即SKB264、A166 及SKB315，正在中國及全球範圍內進行十多項進行中的試驗，SKB264是一種靶向晚期實體瘤的新型TROP2ADC，A166是一款處在關鍵性2期階段的用於治療晚期HER2+實體瘤的差異化HER2 ADC，SKB315 是一款擬用於治療晚期實體瘤的新型CLDN18.2 ADC。基於從臨床階段資產積累的專業知識及專有技術，公司亦正在加快研發十多項臨床前ADC資產，其各自的靶向於廣泛的多種實體瘤中表達。

ADC開發平台獨佔鰲頭 研發長足進步強化正回饋機制

作為世界領先的ADC開發平台，OptiDC由三個能力支柱支持：對生物靶點和疾病的深入了解、經過測試和驗證的ADC設計與開發專業知識以及多樣化的ADC核心元件庫。公司已開發出一套ADC核心元件庫，能夠設計出針對不同生物靶點進行優化的定制ADC，以解決各種適應症中未被滿足的醫療需求，且在ADC工藝、製造和質量控制方面積累了豐富的專業知識，有助於將ADC從臨床試驗帶到臨床應用中來。值得注意的是，公司的ADC平台迄今已通過臨床前研究及臨床試驗對超過800名患者進行測試及驗證。

OptiDC已經通過廣泛的研究和試驗，包括十多項臨床或臨床前候選藥物的驗證。ADC設計策略完美體現在科倫博泰於SKB264應用的專有藥物連接子策略Kthiol 中。通過結合一種不可逆轉抗體偶聯新技術、一種pH敏感型毒素釋放機制和一種同源搭載、DAR為7.4的中等強效毒素，該策略實現了安全性與效力之間的平衡優化。在ADC研發方面的不斷進步形成了一個反饋循環，可加強科倫博泰的平台，並使公司能夠持續且快速地交付極具競爭力的ADC候選藥物。

卓越的技術及能力是科倫博泰全面集成的ADC開發平台的支柱，該平台受全球的逾40項專利及專利申請的保護，構成了公司應對競爭的戰略護城河，助力公司實現世界級合作和戰略夥伴關係。截至目前，公司已與默沙東訂立三項許可及合作協議，以開發用於癌症治療的多達九項ADC資產，預付款及里程碑付款總額高達118億美元。根據弗若斯特沙利文的資料，公司是首家將內部發現和開發的ADC候選藥物許可予前十大生物製藥跨國公司的中國公司。

放眼全球，ADC市場預計將按複合年增長率31.2%由2021年的約55億美元增長至2030年的約638億美元。在中國，ADC市場預計將按複合年增長率79.4%由2021年的約人民幣4億元增長至2030年的約人民幣689億元，為科倫博泰的中長期發展帶來無限憧憬。根據招股書，憑藉在該領域的深厚專業知識，科倫博泰正在建立新穎的ADC設計，以通過多管齊下的策略進一步推進ADC產品組合，同時，除癌症外，正在將ADC的重點擴展至非腫瘤藥物，用於治療患者人數眾多但醫療需求未獲滿足的慢性疾病，如自身免疫性疾病和代謝性疾病。

在充滿想像空間的ADC賽道，科倫博泰儼然已走在全球前列，此番遞表港交所，計劃赴港IPO，既是公司自身硬實力的體現，也是其長遠戰略目標考量下的必然選擇。世界領先的ADC開發平台OptiDC，具競爭力的ADC藥物組合，為科倫博泰的ADC征程披堅執銳，相信公司有潛力引領ADC開發的下一波創新浪潮。

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