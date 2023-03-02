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【解除口罩令】旅遊平台數據顯示　港人首日預訂本地活動升75%

商業 15:40 2023/03/02

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政府宣布3月1日解除口罩令，有助帶動市場消費意慾。旅遊及休閒電子商務平台k內部數據顯示，3月1日的港人預訂本地活動的數目錄得75%增長。有關海外用戶按月預訂量亦見3倍升幅，當中以交通及景點門票為主。 而綜觀2月訪港旅客的預訂則以內地用戶為首。

【珠寶展覽】口罩令撤全面復常　珠寶雙展吸逾2500展商今揭幕　展商：心情非常高漲

【香港零售】市場預期：1月零售貨值升4.5%

有關港人預訂本地活動的數目有75%增長。而有關本地玩食住行的資訊搜尋，分別以餐飲美食、Staycation及酒店住宿，以及景點及娛樂活動名列首三位。

以按月比較，宣布解除口罩令當日有關海外用戶預訂本港活動的數量，較上月同期躍升了逾3倍 (378%)。按日比較亦上升 了80%，當中以交通及景點玩樂的預訂為主。交通方面，最受旅客歡迎的分別是機場快線門票及機場接送服務。而景點 方面，以香港迪士尼樂園及M+博物館最受歡迎。

責任編輯：梁巧恩

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