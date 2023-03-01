美國參議院推翻納入ESG為考慮因素的退休計劃 預計總統拜登會動用否決權

美國參議院周三（1日）通過一項措施，阻擋美國政府一項允許退休計畫在做投資決策時將ESG等因素納入考量的新規，預計總統拜登Joe Biden會為此首次動用否決權。

美國勞工部此前出台了一項「可持續投資規定」，允許私人公司的退休計畫在代表參與者和受益人選擇和追蹤投資時，將ESG因素納入考量。參議院以50比46的投票結果通過了一項決議，推翻了勞工部的這一規定，撤銷了拜登政府允許退休計畫在投資決策時衡量氣候變遷和ESG議題的規定。



白宮表示，拜登將否決這項措施。

共和黨稱，這項規定涵蓋了代表1.5億美國人集體投資的12萬億美元計劃，使投資政治化，允許計劃管理者追求自由主義事業，認為會損害業績。他們亦表示，他們的決議將阻止基金經理主要根據ESG因素做出投資決定。但他們承認，這不會阻止基金完全考慮ESG問題。

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記者：張瑋婷