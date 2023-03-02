  • 22°C
香港時間 : 2023302日 (週四) 17:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】安聯：料中國今年GDP增長5%　消費復甦進度成經濟動力關鍵

宏觀解讀 15:39 2023/03/02

分享：

分享：

【中國經濟】安聯：料中國今年GDP增長5%　消費復甦進度成經濟動力關鍵

安聯亞太區及貿易高級經濟師Francoise Huang預計，中國今年GDP增長達5%，該預估較市場預期為之保守，是因為要視乎中國消費表現復甦進度。同時，她又預計香港今年GDP回升至3.3%，主要來自本地消費及旅遊業重啟。

Francoise Huang表示，中國新冠疫情後重啟經濟的步伐較市場預期為快，減低對供應鏈的影響，並提振需求，預期消費將成中國主要經濟動力。她指，由於中國的儲蓄率約達30%，高於歐洲地區的約15%，過多的儲蓄可在疫後投入消費市場之中，從而提振經濟。她又預計私人消費板塊料增長8%。

對於中國2月PMI大升，她認為這或因今年的農曆新年提早了，故要視察多一個月的數據才可下定論，但相信中國製造業最壞的時間已過。不過，她提到，由於外圍經濟偏弱，歐洲地區GDP料處-0.4%，美國亦跌0.3%，輕微步入衰退，故外圍需求限制製造業反彈，而出口表現更料會失色。

至於內房行業，她認為中央政府已出招穩定市場，樓價開始回穩，而房企的信貸利差亦收窄至約600點子左右，可是內房銷售並不會因而大幅反彈，因中央政府堅持「房住不炒」的定位，不會讓樓價大升。就貨幣政策方面，Huang表示，由於歐美正在加息，即使中國為刺激經濟，但在美元料走強的情況下，中央不願人民幣承受過多貶值壓力，故預計不會有廣泛減息。故現時料減息最多一次，而5年期LPR則最多減10點子，而通脹料處3%，屬合理水平。

中美關係方面，Huang認為中美難以完全脫鉤，雖然不少中國企業被美國要求「中國+1/+2（即中國以外其他地區設有廠房）」，但事實上，美國有達276種產品均來自中國主要供應，因此並不會貿然脫鉤。


【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

相關文章：

【中國經濟】中國2月官方製造業PMI為52.6勝預期　創近11年高

【大行看法】盛寶金融：中國復常故事帶動的股市升勢未完　料聯儲局今年再加息3次

【解構︱兩會】瑞銀財管：中國GDP增長目標或設為5%、更多房企支援出台　受惠復常板塊未來數月料表現出色

編輯：姚卓然

 

開啟hket App，閱讀全文
經濟衰退 大行報告 中國市場 樓價 疫情 LPR 亞太 貨幣政策 儲蓄 經濟
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【分拆滙豐】Ken Sir召集百名滙豐小股東AGM提請分拆　滙豐有權不理？與平保有無關？

下一篇文章

【新世界17】華為香港與新世界簽戰略合作備忘錄探索PropTech　以數碼轉型推動可持續發展
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】阿里巴巴跌逾4%、金沙挫近半成　航運股造好、東方海外升6%　恒指回吐跌190點（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴跌逾4%、金沙挫近半成　航運股造好、東方海外升6%　恒指回吐跌190點（不斷更新）
【TSLA投資者日】馬斯克：將在墨西哥興建超級工廠　另10萬億美元發展可持續能源　盤後插5.7%（不斷更新）
【TSLA投資者日】馬斯克：將在墨西哥興建超級工廠　另10萬億美元發展可持續能源　盤後插5.7%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌171點　蔚來績差美股低港13%　阿里失90關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌171點　蔚來績差美股低港13%　阿里失90關（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐擬於3月7日發行總值20億美元永久後償或有可轉換證券　年息8厘
【HSBC滙豐】滙豐擬於3月7日發行總值20億美元永久後償或有可轉換證券　年息8厘
【飛遇世界鉅賞】國泰航空「截龍」旅客申泰國來往香港機票　香港航空網站大塞車、惟仍有空位
【飛遇世界鉅賞】國泰航空「截龍」旅客申泰國來往香港機票　香港航空網站大塞車、惟仍有空位
【美股期貨】道指期貨升70點、納指期貨跌0.4%　Tesla投資者日市場唔收貨、盤後挫半成
【美股期貨】道指期貨升70點、納指期貨跌0.4%　Tesla投資者日市場唔收貨、盤後挫半成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款