▲ 【中國經濟】安聯：料中國今年GDP增長5% 消費復甦進度成經濟動力關鍵

安聯亞太區及貿易高級經濟師Francoise Huang預計，中國今年GDP增長達5%，該預估較市場預期為之保守，是因為要視乎中國消費表現復甦進度。同時，她又預計香港今年GDP回升至3.3%，主要來自本地消費及旅遊業重啟。

Francoise Huang表示，中國新冠疫情後重啟經濟的步伐較市場預期為快，減低對供應鏈的影響，並提振需求，預期消費將成中國主要經濟動力。她指，由於中國的儲蓄率約達30%，高於歐洲地區的約15%，過多的儲蓄可在疫後投入消費市場之中，從而提振經濟。她又預計私人消費板塊料增長8%。

對於中國2月PMI大升，她認為這或因今年的農曆新年提早了，故要視察多一個月的數據才可下定論，但相信中國製造業最壞的時間已過。不過，她提到，由於外圍經濟偏弱，歐洲地區GDP料處-0.4%，美國亦跌0.3%，輕微步入衰退，故外圍需求限制製造業反彈，而出口表現更料會失色。

至於內房行業，她認為中央政府已出招穩定市場，樓價開始回穩，而房企的信貸利差亦收窄至約600點子左右，可是內房銷售並不會因而大幅反彈，因中央政府堅持「房住不炒」的定位，不會讓樓價大升。就貨幣政策方面，Huang表示，由於歐美正在加息，即使中國為刺激經濟，但在美元料走強的情況下，中央不願人民幣承受過多貶值壓力，故預計不會有廣泛減息。故現時料減息最多一次，而5年期LPR則最多減10點子，而通脹料處3%，屬合理水平。

中美關係方面，Huang認為中美難以完全脫鉤，雖然不少中國企業被美國要求「中國+1/+2（即中國以外其他地區設有廠房）」，但事實上，美國有達276種產品均來自中國主要供應，因此並不會貿然脫鉤。



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編輯：姚卓然