購納米盤送大禮　兒子拒住致單位丟空　父母劈價三成蝕沽

雖然樓市交投氣氛好轉，惟「納米盤」仍要蝕讓離場。長沙灣AVA 228一伙高層開放式單位，放盤逾一年，終蝕22.5萬元離場。據了解，單位買入至今一直丟空。

中原地產歐陽振邦表示，AVA 228高層A室，實用面積203平方呎，開放式間隔，座向西南，擁開揚都市景，原業主於2021年底以約550萬元放盤，及至近日，終累劈165萬元，以385萬元沽出，實用呎價約18,966元，。

歐陽振邦透露，原業主於2019年3月以407.5萬元購入單位，最初打算購入上址予兒子居住，惟兒子不願入住，而單位亦因此一直丟空，期內沒有放租，現持貨近4年，帳面蝕約22.5萬元，單位期內貶值6%。

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