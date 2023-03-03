【更新現Bug】部分PC更新Windows 11最新版本　無法正常啟動

▲ 部分用戶更新到Windows 11最新KB5022913版本後現Bug，導致PC無法正常啟動。

微軟（Microsoft）近日宣布最新版本Windows 11加入Bing AI（ChatGPT）搜尋列，以及允許Phone Link應用程式支援iMessage等，吸引PC用戶升級Windows 11。惟部分用戶更新到Windows 11最新 KB5022913版本後現Bug，導致PC無法正常啟動。

據科技網站Bleeping Computer報道，使用某些第三方UI自定義應用程式的Windows設備，在安裝Windows 11 22H2的預覽KB5022913或更新版本後便可能無法啟動。目前已知受影響的第三方UI自定義應用程式是 ExplorerPatcher及StartAllBack。

這些第三方應用程式可能會導致explorer.exe發生錯誤，其中StartAllBack已回覆指，受影響的Windows 11用戶可以更新到最新版本，即v3.5.6或更新版，以避免錯誤狀況發生。

此外，Microsoft又建議用戶在安裝前，可先移除任何第三方UI自定義應用程式。如果用戶的Windows 11已出現有關錯誤問題，就需要聯繫正使用的應用程式開發者客服支援。

責任編輯：張寶燕

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