  • 19°C
香港時間 : 2023303日 (週五) 11:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【更新現Bug】部分PC更新Windows 11最新版本　無法正常啟動

科技 10:02 2023/03/03

分享：

分享：

部分用戶更新到Windows 11最新KB5022913版本後現Bug，導致PC無法正常啟動。

微軟（Microsoft）近日宣布最新版本Windows 11加入Bing AI（ChatGPT）搜尋列，以及允許Phone Link應用程式支援iMessage等，吸引PC用戶升級Windows 11。惟部分用戶更新到Windows 11最新 KB5022913版本後現Bug，導致PC無法正常啟動。

據科技網站Bleeping Computer報道，使用某些第三方UI自定義應用程式的Windows設備，在安裝Windows 11 22H2的預覽KB5022913或更新版本後便可能無法啟動。目前已知受影響的第三方UI自定義應用程式是 ExplorerPatcher及StartAllBack。

這些第三方應用程式可能會導致explorer.exe發生錯誤，其中StartAllBack已回覆指，受影響的Windows 11用戶可以更新到最新版本，即v3.5.6或更新版，以避免錯誤狀況發生。

此外，Microsoft又建議用戶在安裝前，可先移除任何第三方UI自定義應用程式。如果用戶的Windows 11已出現有關錯誤問題，就需要聯繫正使用的應用程式開發者客服支援。

責任編輯：張寶燕

 《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】樂施達定位清晰　通關後生意明顯增長
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【ChatGPT API】OpenAI推出新版ChatGPT API　企業客價格平90%　個人用戶仍需用VPN
2023/03/02
【ChatGPT API】OpenAI推出新版ChatGPT API　企業客價格平90%　個人用戶仍需用VPN
【Meta AR眼鏡】Meta向員工公布AR及VR產品路線圖　擬2027年推真AR眼鏡
2023/03/02
【Meta AR眼鏡】Meta向員工公布AR及VR產品路線圖　擬2027年推真AR眼鏡
【Tesla動向】Elon Musk：所有交通工具電動化　 料2030年電動車年產2千萬輛
2023/03/02
【Tesla動向】Elon Musk：所有交通工具電動化　 料2030年電動車年產2千萬輛
【ChatGPT學界爭議】科大：容許學生有限度使用ChatGPT　建議更新使用AI工具指引
2023/03/02
【ChatGPT學界爭議】科大：容許學生有限度使用ChatGPT　建議更新使用AI工具指引

你可能感興趣

【ChatGPT API】OpenAI推出新版ChatGPT API　企業客價格平90%　個人用戶仍需用VPN
18:33 2023/03/02
【ChatGPT API】OpenAI推出新版ChatGPT API　企業客價格平90%　個人用戶仍需用VPN
【Meta AR眼鏡】Meta向員工公布AR及VR產品路線圖　擬2027年推真AR眼鏡
14:25 2023/03/02
【Meta AR眼鏡】Meta向員工公布AR及VR產品路線圖　擬2027年推真AR眼鏡
【Tesla動向】Elon Musk：所有交通工具電動化　 料2030年電動車年產2千萬輛
16:49 2023/03/02
【Tesla動向】Elon Musk：所有交通工具電動化　 料2030年電動車年產2千萬輛
科技產品 人工智能 數碼轉型 Microsoft 香港

下一篇文章

【ChatGPT爭議】蘋果憂AI生成兒童不宜內容　阻引入ChatGPT功能App更新上架
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機迷熱話】躺著育成小精靈！Pokémon Sleep夏季登場　另設新硬件監測睡眠
【機迷熱話】躺著育成小精靈！Pokémon Sleep夏季登場　另設新硬件監測睡眠
【ChatGPT API】OpenAI推出新版ChatGPT API　企業客價格平90%　個人用戶仍需用VPN
【ChatGPT API】OpenAI推出新版ChatGPT API　企業客價格平90%　個人用戶仍需用VPN
【MWC 2023】小米無線AR眼鏡探索版面世　支援手勢控制
【MWC 2023】小米無線AR眼鏡探索版面世　支援手勢控制
【MWC 2023】小米公布300W快充技術　5分鐘內充滿電
【MWC 2023】小米公布300W快充技術　5分鐘內充滿電
【攻三星大本營】Apple Pay支付功能　料隨iOS 16.4推出南韓市場
【攻三星大本營】Apple Pay支付功能　料隨iOS 16.4推出南韓市場
【MWC 2023】最佳智能手機大獎揭盅　手機界新晉Nothing Phone有份入圍角逐
【MWC 2023】最佳智能手機大獎揭盅　手機界新晉Nothing Phone有份入圍角逐
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款