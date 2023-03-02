料缺水缺糧下被困23日 土耳其哈士奇犬終獲救（有片）

土耳其一隻哈士奇犬在相信缺乏食水及糧食的情況下，被地震中倒塌的瓦礫圍困23日後，終於被搜救人員救出。據悉，狗狗被困多日後身體仍然健康。

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土耳其媒體報稱，名為「Alex」的棕白色哈士奇犬相信在上月初的大地震後，一直被壓在一幢倒均的兩層樓房瓦礫下。經過長達23日的活埋，Alex終在周三（1日）獲救。

參與救援的義工表示，Alex生還脫險是一個奇蹟。據悉，搜救隊在哈塔伊省（Hatay）尋找臨時避難所時突然聽見聲響，透過瓦礫的小孔發現被困的Alex，最終花費兩小時將其救出。

Dog owner, Murat Arici, called for help after hearing his Siberian Husky within the rubble of a building in Antakya Turkey, 22 days after the earthquake. pic.twitter.com/WOy4l0eQtn — Sk Boz Phd (@ProfessorBoz) March 2, 2023

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Alex其後獲轉至醫院治療及檢查，醫療人員指Alex雖然體力透支及體重下降，但總體健康狀況良好。不過，暫時未知Alex如何度過漫長被困日子。

土耳其上月初發生兩次連環地震，與鄰國敘利亞合共超過5萬人遇難。兩地大批房屋在地震中倒塌，過百萬人無家可歸，直接經濟損失達數百億美元。

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責任編輯：吳漢培