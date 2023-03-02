  • 22°C
香港時間 : 2023302日 (週四) 17:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

料缺水缺糧下被困23日 土耳其哈士奇犬終獲救（有片）

環球社會熱點 16:18 2023/03/02

分享：

分享：

土耳其一隻哈士奇犬在相信缺乏食水及糧食的情況下，被地震中倒塌的瓦礫圍困23日後，終於被搜救人員救出。據悉，狗狗被困多日後身體仍然健康。

【土耳其地震】時隔2周再有6.4級地震 最少3人死 【下一頁】

土耳其媒體報稱，名為「Alex」的棕白色哈士奇犬相信在上月初的大地震後，一直被壓在一幢倒均的兩層樓房瓦礫下。經過長達23日的活埋，Alex終在周三（1日）獲救。

參與救援的義工表示，Alex生還脫險是一個奇蹟。據悉，搜救隊在哈塔伊省（Hatay）尋找臨時避難所時突然聽見聲響，透過瓦礫的小孔發現被困的Alex，最終花費兩小時將其救出。

【土耳其地震】造成2684億經濟損失 世銀料重建成本雙倍 【下一頁】

Alex其後獲轉至醫院治療及檢查，醫療人員指Alex雖然體力透支及體重下降，但總體健康狀況良好。不過，暫時未知Alex如何度過漫長被困日子。

土耳其上月初發生兩次連環地震，與鄰國敘利亞合共超過5萬人遇難。兩地大批房屋在地震中倒塌，過百萬人無家可歸，直接經濟損失達數百億美元。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【土耳其地震】艾素遇難終年31歲 英超踢過車路士及紐卡素
2023/02/18
【土耳其地震】艾素遇難終年31歲 英超踢過車路士及紐卡素
【土耳其地震】受困10日 12歲男童等3人奇跡獲救
2023/02/17
【土耳其地震】受困10日 12歲男童等3人奇跡獲救
【土耳其地震】前英超球員仍失蹤 僅發現兩對鞋
2023/02/15
【土耳其地震】前英超球員仍失蹤 僅發現兩對鞋
【土耳其地震】俄烏球員被迫同住酒店 爆衝突傳有人骨折（有片）
2023/02/15
【土耳其地震】俄烏球員被迫同住酒店 爆衝突傳有人骨折（有片）
【土耳其地震】再傳喜訊 77歲婆婆受困212小時獲救
2023/02/15
【土耳其地震】再傳喜訊 77歲婆婆受困212小時獲救

你可能感興趣

【土耳其地震】艾素遇難終年31歲 英超踢過車路士及紐卡素
16:54 2023/02/18
【土耳其地震】艾素遇難終年31歲 英超踢過車路士及紐卡素
【土耳其地震】受困10日 12歲男童等3人奇跡獲救
11:01 2023/02/17
【土耳其地震】受困10日 12歲男童等3人奇跡獲救
【土耳其地震】前英超球員仍失蹤 僅發現兩對鞋
18:06 2023/02/15
【土耳其地震】前英超球員仍失蹤 僅發現兩對鞋
網絡熱話 災難 土耳其 地震 哈士奇 敘利亞

下一篇文章

英國食物貧窮兒童增至400萬 1年內幾乎翻倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭一周年】布林肯無意見中俄外長 美尋支持研制裁中國（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】布林肯無意見中俄外長 美尋支持研制裁中國（持續更新）
美富貴白人區欲「獨立」升格城市 亞特蘭大評級恐受影響
美富貴白人區欲「獨立」升格城市 亞特蘭大評級恐受影響
【日本皇室】小室圭「轉正」任美律師 「與真子幸福走下去」
【日本皇室】小室圭「轉正」任美律師 「與真子幸福走下去」
美斯打造35部24K金iPhone 豪花近165萬獎阿根廷職球員
美斯打造35部24K金iPhone 豪花近165萬獎阿根廷職球員
碧咸新抱嫌千萬世紀婚禮似噩夢 想搞多次婚禮
碧咸新抱嫌千萬世紀婚禮似噩夢 想搞多次婚禮
【英國王室】查理斯收回哈里梅根舊居 安德魯或成新主人
【英國王室】查理斯收回哈里梅根舊居 安德魯或成新主人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款