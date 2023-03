料缺水缺糧下被困23日 土耳其哈士奇犬終獲救（有片）

土耳其一隻哈士奇犬在相信缺乏食水及糧食的情況下,被地震中倒塌的瓦礫圍困23日後,終於被搜救人員救出。據悉,狗狗被困多日後身體仍然健康。

土耳其媒體報稱,名為「Alex」的棕白色哈士奇犬相信在上月初的大地震後,一直被壓在一幢倒均的兩層樓房瓦礫下。經過長達23日的活埋,Alex終在周三(1日)獲救。

參與救援的義工表示,Alex生還脫險是一個奇蹟。據悉,搜救隊在哈塔伊省(Hatay)尋找臨時避難所時突然聽見聲響,透過瓦礫的小孔發現被困的Alex,最終花費兩小時將其救出。

Dog owner, Murat Arici, called for help after hearing his Siberian Husky within the rubble of a building in Antakya Turkey, 22 days after the earthquake. pic.twitter.com/WOy4l0eQtn