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【業績｜啤酒股】百威亞太對今年銷量感樂觀、2月銷量按月增逾兩成　加價要視乎經濟環境及市場競爭

股市 16:12 2023/03/02

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【業績｜啤酒股】百威亞太對今年銷量感樂觀、2月銷量按月增逾兩成　加價要視乎經濟環境及市場競爭

百威亞太 （01876） 首席執行官兼聯席主席楊克對今年啤酒銷售感「樂觀」，1月因新春假期令銷量下跌，2月按月增逾20%，反映業務已復甦。楊克認為，受惠疫後開放，加上內地政府訂立多項推動消費政策，料內地消費市道的復甦力度與韓國及印度等地相若。

對於會否加價，楊克認為，要視乎經濟環境及市場競爭情況，未來會繼續參考通脹走勢再作決定。

百威亞太全年少賺近4%【下一頁】

百威亞太今年將繼續擴張中國業務，目標從201個增至220個城市；高端業務從51個擴展至60個城市，並指旗下品牌藍妹於廣東及福建以外地區仍有很大擴展空間。

成本方面，楊克預期，原材料成本將持續下跌，其中啤酒罐原材料鋁的價格已從每公噸約4000美元，下跌至介乎2500至2600美元水平。

產品組合方面，楊克認為，基於內地中等收入家庭數目未來10年持續增加，集團將優化高端產品組合迎合需求，面對大眾追求健康，百威亞太亦有考慮推出無酒精產品以應對需求，集團早期已推出低度數的茶味酒精飲品浮起（For Chill）及低度數伏特加。

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【業績｜啤酒股】百威亞太首9個月多賺8.7%、股價升逾5%　總銷量增1.4%

記者：宋佩恩

港股 酒類飲品股 啤酒 飲品 業績公布 百威亞太（01876）
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