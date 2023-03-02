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【新世界17】華為香港與新世界簽戰略合作備忘錄探索PropTech　以數碼轉型推動可持續發展

股市 15:12 2023/03/02

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【新世界系】華為香港與新世界簽戰略合作備忘錄探索PropTech　以數碼轉型推動可持續發展

華為香港及新世界發展 （00017） 簽署戰略合作備忘錄，雙方就地產行業數碼創新、輕資產轉型、智慧節能、低碳建築等範疇，探索房地產科技（PropTech）創新方案，以數碼轉型推動行業的可持續發展，如節能建築、低碳工地等，藉此推展PropTech至粵港澳大灣區。

根據備忘錄內容，華為運用旗下的5G流動通訊技術、人工智能、雲端服務、虛擬實境（VR）等技術和基礎設施，探討如何應用於地產行業，為新世界打造覆蓋服務、管理及營運的一站式智慧平台；同時透過推動ICT（資訊及通訊科技），在潔淨能源、低碳工地、節能建築等方面應用，推動地產行業的可持續發展。

提升地產行業迎接ESG挑戰及機遇的信心

華為香港企業業務部副部長鄧昭健表示，華為將透過是次合作，在新型基礎設施建設、人工智能及數碼平台、創新標準制定等層面深度合作，提升地產行業迎接ESG挑戰及機遇的信心，共同建設香港成為宜居宜業的智慧城市。

新世界發展科技及變革總監冼君行指，與華為組成戰略合作伙伴，可結合雙方在行業的豐富資源及技術優勢，促進新一代ICT技術與地產行業深度融合，持續引領PropTech未來發展，協助香港以至粵港澳大灣區建設智慧城市。

相關文章：【大行報告】新世界17減派息幅度超券商預期　一文看清券商如何評價、大華繼顯削目標價 

相關文章：【新世界17】鄭志剛：利潤下跌+預留彈藥發展故減少派息　香港經濟及樓市逐步恢復元氣、對樓市樂觀

編輯：陳韻妍

港股 ESG 可持續發展 雲端 大灣區 新世界 雲端 人工智能 華為 智慧城市
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